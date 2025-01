Einer der besten Animes aus 2023 zeigt in Staffel 2 eine beliebte, intime Szene mit einem Frosch

Into The Lost Lands ist die Adaption einer Kurzgeschichte vom Fantasy-Autor George R.R. Martin mit Dave Bautista und Milla Jovovich.

Was ist ein Eunuch? Im Kaiserreich China war es üblich, dass an vielen Höfen Palasteunuchen existieren. Dabei handelt es sich um männliche Personen, die einer Kastration unterzogen wurden. Dabei wurden Teile oder auch die gesamten männlichen Geschlechtsorgane entfernt.

Wieso ist sie so beliebt? Bei dieser Szene intensiviert sich die Beziehung zwischen Maomao und Jinshi noch stärker. Sie kommt hinter sein größtes Geheimnis, was viel Vertrauen abverlangt. Außerdem ist es einfach ein lustiger Moment, bei dem Intimität im Spiel ist.

Als die beiden versuchen, aus der Höhle zu entkommen, steigt Maomao auf Jinshis Schultern. Dabei springt ihr ein Frosch auf den Kopf, wodurch die beiden das Gleichgewicht verlieren und stürzen. Dabei landet Maomaos Hand in Jinshis Schritt und sie bemerkt, dass er gar kein Eunuch ist. Damit seine Identität nicht auffliegt, tut Maomao so, als hätte sie nichts bemerkt.

Was passiert bei der Frosch-Szene? Die Szene kommt in Manga-Kapitel 63 und zum Ende der 3. Ausgabe der Light Novel vor. Jinshi und Maomao, die beiden Protagonisten des Animes, werden im Wald plötzlich angegriffen. Sie retten sich, indem sie in einen Wasserfall springen. Sie sind von Wasser durchtränkt, finden aber eine schützende Höhle.

Was wird im Opening angedeutet? Im neuen Opening der 2. Staffel gibt es zwei Andeutungen, dass die berühmte Frosch-Szene aus dem Originalwerk schon im jetzigen Teil enthalten ist (via YouTube ):

Was ist das für ein Anime? Die Tagebücher der Apothekerin startete ihre 1. Staffel im Jahr 2023 und zählt zu den besten Animes, die in diesem Jahr erschienen sind. Auf MyAnimeList kommt der Anime auf eine Wertung von 8,88 von 10 Punkten. Kein Wunder, dass es mit dem Anime weitergeht.

