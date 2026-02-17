Falls ihr noch ein Steam Deck wollt, dann solltet ihr euch beeilen

Das Steam Deck könnte bald ausverkauft sein. Valve warnt mittlerweile im offiziellen Shop vor Engpässen. Auch für die Steam Machine dürfte das keine gute Neuigkeit sein.

Vor ein paar Tagen berichteten wir, dass das Steam Deck bald ausverkauft sein könnte. Mittlerweile hat sich die Situation verschärft: Zum aktuellen Zeitpunkt (Stand: 17. Februar 2026) ist nur noch das teuerste OLED-Modell mit 1 TB Speicher verfügbar. Das günstigere Modell ist mittlerweile in Deutschland ausverkauft.

Mittlerweile hat Valve auf der englischsprachigen Seite des Steam Decks den Hinweis ergänzt, dass das Steam Deck in einigen Regionen der Welt “zeitweise” nicht mehr lieferbar sein werde. Auf der deutschen Shopseite gibt es den Hinweis noch nicht.

Grundsätzlich gilt daher: Wollt ihr noch ein Steam Deck haben und nicht von irgendeinem Scalper kaufen, der aus der Situation Profit schlagen will, dann solltet ihr jetzt zuschlagen. Denn laut verschiedenen Berichten soll sich die derzeitige RAM- und Speicherkrise eher noch verschärfen und noch bis mindestens 2027 anhalten.

Schlechte Vorzeichen für die Steam Machine

Was ist mit der Steam Machine? Offiziell wollte Valve seine Steam Machine im Frühjahr 2026 veröffentlichen, doch einige befürchten nun, dass sich die Engpässe beim Steam Deck auch auf die neue Steam Machine auswirken könnte. Valve hatte bereits erklärt, dass man die Steam Machine verschieben werde, aufgrund der RAM-Knappheit.

Und da sich die aktuelle Situation noch verschärfen könnte, könnte sich das nicht nur auf das Steam Deck, sondern auch auf die neue Steam Machine auswirken.

Steam hat ein neues Feature: Ihr könnt bei Bewertungen eure Hardware angeben. Das sind wichtige Informationen für viele Reviews, die Nutzer schon lange forderten. Es gibt aber noch ein paar Einschränkungen: Steam erfüllt wichtigen Wunsch der Spieler: Ihr könnt jetzt endlich zugeben, wenn ihr miese PC-Hardware habt

