Spieler schimpfen über hohe Hardware-Preise, doch ein Hersteller warnt: Das Schlimmste könnte erst noch kommen

Hohe Preise bei Hardware fordern nicht nur Spieler, sondern auch Hersteller heraus. Die Firma Zotac erklärt jetzt in einem Statement, wie ernst die Lage wirklich ist. Und Zotac betont, dass die schlimmste Zeit noch nicht vorbei sei.

Wer neue Hardware für seinen Computer kaufen möchte, wird aktuell von hohen Preisen konfrontiert: Nicht nur die Preise für Arbeitsspeicher, sondern auch für Grafikkarten und SSDs steigen seit Wochen kontinuierlich an.

Als Ursache für die steigenden Preise werden vor allem KI-Unternehmen ausgemacht. Ein großer Grafikkartenhersteller, Zotac, hat jetzt in seinem koreanischen Shop ein Statement abgesetzt, dass das wohl noch nicht das Ende der hohen Preise und Probleme sei. Es könnte sogar noch eine ganze Ecke schlimmer werden. Und selbst für Hersteller wie Zotac soll die aktuelle Lage bedrohlich sein.

Hersteller zeichnet ein düsteres Bild für Grafikkarten

Wie sieht die Situation aus? Zotac Korea hat in seinem offiziellen Online-Shop in Korea, Zotac Korea TagTag Mall, eine eindringliche Warnung vor den Folgen der sich verschärfenden Speicherverknappung herausgegeben. Darin erklärt der Hersteller, dass die derzeitigen Bedingungen „so gravierend sind, dass sie Anlass zur Sorge um das Überleben der Grafikkartenhersteller und -händler in der Zukunft geben.“

So heißt es in dem Statement (via X.com):

Die aktuelle Lage ist äußerst ernst – so ernst, dass Bedenken hinsichtlich des Fortbestands von Grafikkartenherstellern und -händlern aufkommen.



Das Angebot an Speicherchips ist weiterhin begrenzt, und es wurde angekündigt, dass auch die Liefermengen für GPUs reduziert werden.



Darüber hinaus wird erwartet, dass mehrere Modelle für einen längeren Zeitraum nicht verfügbar sein werden.



Persönlich wächst die Sorge, dass abgesehen von den von Samsung hergestellten GPUs eine stabile Versorgung in Zukunft nicht mehr möglich sein könnte.



Darüber hinaus liegen die Preise, die wir kürzlich erhalten haben, auf einem unangemessenen Niveau.



Nicht nur der Preis für die RTX 5090 ist stark gestiegen, auch die Preiserhöhung für die 5060 ist erheblich.

Zotac macht in seinem Statement klar, dass die Preise weiterhin steigen und die Materialien für Grafikkarten ebenfalls nun reduziert werden sollen. Bestimmte Grafikkarten seien schon von den Preissteigerungen betroffen, andere würden noch folgen.

Außerdem warnt der Hersteller davor, dass in Zukunft ganze Grafikkarten-Reihen aus den Regalen verschwinden könnten: Zum einen würde sich die Produktion nicht lohnen, zum anderen wären die Preise so immens hoch, dass man von Käufern keine angemessenen Preise mehr fordern könne. Für Spieler, die eine neue Grafikkarte kaufen wollen, bedeutet diese Verknappung aber weiter steigende Preise.

Wie lange geht das mit den Preisen so weiter? Der KI-bedingte Boom bei RAM und anderen Komponenten soll laut Experten voraussichtlich das gesamte Jahr 2026 anhalten. Einige rechnen sogar 2027 weiterhin mit hohen Preisen. Braucht ihr zwingend 2026 neue Hardware, dann müsst ihr damit rechnen, deutlich mehr zu zahlen als noch im Jahr 2025.

Wegen der hohen Preise bei Hardware greifen einige Nutzer zu besonders dreisten Methoden: Sie gehen in Geschäfte, um dort den RAM aus ausgestellten Computern zu montieren und zu stehlen. Verkäufer reagieren und ergreifen Vorsichtsmaßnahmen. Die Community ist fassungslos, wie es so weit kommen konnte: RAM ist so teuer geworden, dass Nutzer richtig dreist werden: Sie stehlen ihn direkt aus den Computern im Geschäft