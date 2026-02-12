KI könnte bald die beste Alternative zu eurem Gaming-PC erledigen

Das Steam Deck ist vermutlich die Alternative zum Gaming-PC, wenn es nicht gleich eine Konsole wie die PS5 werden soll. Doch KI lässt die Preise überall steigen und jetzt könnte es auch das Steam Deck erwischen. In einigen Ländern ist es bereits ausverkauft, doch in Europa ist es noch verfügbar.

Wie sieht die aktuelle Situation aus? Arbeitsspeicher, SSDs und Grafikkarten. Derzeit ziehen überall die Preise kräftig an oder die Produkte sind gleich völlig ausverkauft.

Das englischsprachige Magazin TomsHardware schreibt jetzt, dass etliche Nutzer berichten, dass das Steam Deck bei ihnen derzeit ausverkauft sei. Das Steam Deck gilt als meistverkaufter Handheld und für viele als die Alternative zum Gaming-PC schlechthin, wenn man seine Steam-Spiele nutzen möchte.

Die günstige LCD-Variante ist schon länger nicht mehr verfügbar, doch jetzt sollen auch die beiden teuren OLED-Varianten betroffen sein.

In Europa hingegen soll das Steam Deck zum Teil noch verfügbar sein. Eine Stichprobe auf Steam zeigt uns, dass beide OLED-Varianten in Deutschland noch verfügbar sind. Mit einer Lieferzeit von 3 bis 5 Tagen.

Ist das Steam Deck bald das nächste Opfer von RAM-Krise und KI-Hype?

Wie passt das alles zusammen? Valve hatte kürzlich erklärt, dass man die neue Steam Machine und Steam Frame aufgrund von Engpässen und hohen Preisen verschieben müsse (Quelle: TheVerge). Bisher ist noch unklar, welche Rolle das Steam Deck innerhalb von Valve’s Hardware-Plänen spielt.

Einige befürchten bereits, dass das Steam Deck entweder bald nicht mehr erhältlich sein könnte oder Valve die Preise deutlich nach oben anpassen könnte. Etwas, was viele andere Hersteller bereits tun oder getan haben. Denn auch im Steam Deck ist DDR5-Speicher verbaut. Außerdem warnte bereits ein Hersteller, dass den Spielern das Schlimmste bei den Preisen noch bevorstehen könnte.

Wie das in Zukunft weitergehen wird, ist noch nicht bekannt und Valve schweigt bisher dazu. Selbst ein Steam Deck 2.0, über welches lange spekuliert wurde, dürfte in der aktuellen Situation ebenfalls vom Tisch sein.

Wie lange geht das mit den Preisen so weiter? Der KI-bedingte Boom bei RAM und anderen Komponenten soll laut Experten voraussichtlich das gesamte Jahr 2026 anhalten. Einige rechnen sogar 2027 weiterhin mit hohen Preisen. Braucht ihr zwingend 2026 neue Hardware, dann müsst ihr damit rechnen, deutlich mehr zu zahlen als noch im Jahr 2025.

Und selbst das Steam Deck könnte dann vielleicht keine bezahlbare Option mehr sein. Immerhin gibt es neben dem Steam Deck bereits einige Alternativen, doch auch die sind nicht unbedingt günstig: Steam Deck: Das sind die 10 spannendsten Alternativen 2026