KI könnte bald die beste Alternative zu eurem Gaming-PC erledigen

NewsTech
2 Min. Benedikt Schlotmann 0 Kommentare Lesezeichen
KI könnte bald die beste Alternative zu eurem Gaming-PC erledigen

Das Steam Deck ist vermutlich die Alternative zum Gaming-PC, wenn es nicht gleich eine Konsole wie die PS5 werden soll. Doch KI lässt die Preise überall steigen und jetzt könnte es auch das Steam Deck erwischen. In einigen Ländern ist es bereits ausverkauft, doch in Europa ist es noch verfügbar.

Wie sieht die aktuelle Situation aus? Arbeitsspeicher, SSDs und Grafikkarten. Derzeit ziehen überall die Preise kräftig an oder die Produkte sind gleich völlig ausverkauft.

Das englischsprachige Magazin TomsHardware schreibt jetzt, dass etliche Nutzer berichten, dass das Steam Deck bei ihnen derzeit ausverkauft sei. Das Steam Deck gilt als meistverkaufter Handheld und für viele als die Alternative zum Gaming-PC schlechthin, wenn man seine Steam-Spiele nutzen möchte.

Die günstige LCD-Variante ist schon länger nicht mehr verfügbar, doch jetzt sollen auch die beiden teuren OLED-Varianten betroffen sein.

In Europa hingegen soll das Steam Deck zum Teil noch verfügbar sein. Eine Stichprobe auf Steam zeigt uns, dass beide OLED-Varianten in Deutschland noch verfügbar sind. Mit einer Lieferzeit von 3 bis 5 Tagen.

Steam Deck Angebot Februar 2026
Warum ist RAM so teuer? Die aktuelle Situation in 2 Minuten erklärt
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
KI könnte bald die beste Alternative zu eurem Gaming-PC erledigen Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Die neuste Konkurrenz zum Steam Deck kostet so viel wie ein guter Gaming-PC und wird noch teurer, lohnt sich das überhaupt noch? Die USA kaufen 10 % von Intel, um das Unternehmen vor dem Untergang zu retten – Das bringt riesiges Problem mit sich Die Katze eines Nutzers belagert seinen Gaming-PC so hartnäckig, dass er ihn umbauen muss Die Nintendo Switch 2 im Unboxing-Video Deutschland setzt auf eine simple Idee, um eines der Probleme der erneuerbaren Energien zu lösen: einen See mit Sonnenpanelen zu bedecken Ärztin wird von ihrem Arbeitgeber als unprofessionell kritisiert, weil sie auf ihrem Arbeitsweg auf ihrer Switch spielt Techniker rettet eine Grafikkarte, die aussieht, als hätte der Hulk sie in die Finger bekommen Experten sagen voraus: Bis 2030 hat China eine Fabrik in der kein Mensch mehr arbeitet KI sollte viele neue Jobs schaffen: Stattdessen wurden 1,2 Millionen Personen arbeitslos Ein Experte behauptet: Die PS5 hat ein großes Problem mit ihrer Kühlung und es könnte fast jeden Spieler treffen

Ist das Steam Deck bald das nächste Opfer von RAM-Krise und KI-Hype?

Wie passt das alles zusammen? Valve hatte kürzlich erklärt, dass man die neue Steam Machine und Steam Frame aufgrund von Engpässen und hohen Preisen verschieben müsse (Quelle: TheVerge). Bisher ist noch unklar, welche Rolle das Steam Deck innerhalb von Valve’s Hardware-Plänen spielt.

Einige befürchten bereits, dass das Steam Deck entweder bald nicht mehr erhältlich sein könnte oder Valve die Preise deutlich nach oben anpassen könnte. Etwas, was viele andere Hersteller bereits tun oder getan haben. Denn auch im Steam Deck ist DDR5-Speicher verbaut. Außerdem warnte bereits ein Hersteller, dass den Spielern das Schlimmste bei den Preisen noch bevorstehen könnte.

Wie das in Zukunft weitergehen wird, ist noch nicht bekannt und Valve schweigt bisher dazu. Selbst ein Steam Deck 2.0, über welches lange spekuliert wurde, dürfte in der aktuellen Situation ebenfalls vom Tisch sein.

Mehr zum Thema
1
Nutzer baut „Steam Machine“ für rund 150 US-Dollar: Die Konsole schafft immerhin 60 FPS in Full-HD
von Benedikt Schlotmann
2
YouTuber verwendet 3.000 Stunden lang einen OLED-Monitor, zeigt, wie schlimm das Einbrennen wirklich ist
von Benedikt Schlotmann
3
Discord: Die 8 besten Alternativen, wenn ihr jetzt wechseln wollt
von Benedikt Schlotmann

Wie lange geht das mit den Preisen so weiter? Der KI-bedingte Boom bei RAM und anderen Komponenten soll laut Experten voraussichtlich das gesamte Jahr 2026 anhalten. Einige rechnen sogar 2027 weiterhin mit hohen Preisen. Braucht ihr zwingend 2026 neue Hardware, dann müsst ihr damit rechnen, deutlich mehr zu zahlen als noch im Jahr 2025.

Und selbst das Steam Deck könnte dann vielleicht keine bezahlbare Option mehr sein. Immerhin gibt es neben dem Steam Deck bereits einige Alternativen, doch auch die sind nicht unbedingt günstig: Steam Deck: Das sind die 10 spannendsten Alternativen 2026

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
0
Gefällt mir!
0
Kommentieren
Highguard Titel title

Highguard ist gerade einmal vor 3 Wochen erschienen, jetzt suchen die ersten Entwickler schon einen neuen Job

Über 250.000 Verkäufe: Mewgenics brauchte nur 3 Stunden auf Steam, um das ganze Budget von 14 Jahren Entwicklungszeit wieder reinzuholen

Neues Taktik-Spiel auf Steam lockt mit eigener Katzenarmee, startet mit 96 % positiven Bewertungen auf Steam

Titelbild YouTube Steam Machine 100 AMD

Nutzer baut „Steam Machine“ für rund 150 US-Dollar: Die Konsole schafft immerhin 60 FPS in Full-HD

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
0 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

0
Sag uns Deine Meinungx