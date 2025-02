Wir wissen endlich, wie oft das Steam Deck verkauft wurde: Valves Handheld hat Asus ROG Ally und die restliche Konkurrenz weit hinter sich gelassen

RFA One: So könnte der Start der leistungsstärksten deutschen Orbitalrakete aussehen

Das Interessante an den Zahlen, die von TheVerge vorgestellt worden sind, ist dass das Steam Deck von Valve seine Konkurrenten bei weitem übertrifft und mehr als 50 % der gesamten Verkäufe in den Jahren 2023 und 2024 ausmacht. Das entspricht mehr als 3,7 Millionen Einheiten.

Woher stammen die Zahlen? Das Marktforschungsunternehmen IDC hat untersucht, wie oft sich Handheld-PCs in den letzten Jahren verkauft haben: Zu den Handheld-PCs zählt man neben dem Steam Deck auch den ROG Ally, den Legion Go und etliche andere Modelle.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to