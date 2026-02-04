AMDs Chefin sagt: Die Steam Machine kommt definitiv noch im Frühjahr 2026 und erklärt warum

AMDs Chefin erklärt im 4. Quartalsbericht, dass die Steam Machine weiterhin auf dem Weg sei. Und sie fügt hinzu, dass auch in der kommenden Xbox ein AMD-Chip verbaut sei.

AMDs Chefin Lisa Su sprach im Quartalsbericht zum 4. Quartal 2025 gegenüber Analysten und Finanzexperten über die Verkaufszahlen und Finanzen von AMD. Hier erklärte sie, dass Valve weiterhin dabei sei, den Release der Steam Machine vorzubereiten.

Auslieferung der Steam Machine soll im Früjahr 2026 starten

Die Chefin von AMD erklärte, dass Valve sich im Zeitplan der Produktion der neuen _Steam Machine befände. Obendrein fügte sie hinzu, dass in der nächsten Xbox-Konsole ebenfalls wieder AMD-Hardware verbaut sei (via videocardz.com):

Für 2026 erwarten wir einen Rückgang des Jahresumsatzes mit Semi-Custom-SoCs um einen signifikanten zweistelligen Prozentsatz, da wir nun in das siebte Jahr eines sehr starken Konsolenzyklus eintreten. Aus Produktsicht ist Valve auf dem besten Weg, Anfang dieses Jahres mit der Auslieferung seiner AMD-basierten Steam Machine zu beginnen. Und die Entwicklung der nächsten Xbox-Generation von Microsoft mit einem AMD Semi-Custom-SoC schreitet gut voran, sodass eine Markteinführung im Jahr 2027.

Bei SoCs handelt es sich um spezielle Chips, die vorwiegend in Konsolen, Handys und anderen Fertig-Geräten verbaut werden.

Wie sieht die Situation aktuell aus? Laut AMDs Chefin soll die Steam Machine weiterhin im Frühjahr 2026 erscheinen. Bisher schweigt Valve weiterhin zu Details und Informationen rund um die Steam Machine und einige befürchten bereits, dass die hohen RAM- und SSD-Preise den Start der Steam Machine verzögern könnten.

Selbst große Firmen wie Zotac warnen derzeit davor, dass ein Ende der hohen Preise noch nicht in Sicht sei und diese noch weiter steigen könnten. Denn der KI-Hype sei noch nicht zu Ende. Selbst Spiele-Konsolen wie Switch, PS5 und Xbox, die lange als preisstabil galten, könnten davon betroffen sein und deutlich teurer werden.

Mit der Steam Machine gibt es bald ein neues Gerät von Valve. Offiziell soll der Steam-PC noch 2026 erscheinen, doch noch sind viele wichtige Informationen, darunter der Preis, noch nicht bekannt. MeinMMO stellt euch alle wichtigen Informationen rund um die Steam Machine in unserem offizellen FAQ vor: Steam Machine: Die wichtigsten Fragen und Antworten