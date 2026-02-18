Das Steam Deck ist bald ausverkauft: Wer es kaufen sollte und wem ich vom Kauf dringend abrate

Das Steam Deck ist in Deutschland noch verfügbar. MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann erklärt, für wen sich die Investition von knapp 700 Euro lohnen können und wer davon absehen sollte.

Valve hat kürzlich erklärt, dass es Speicher-Engpässe beim Steam Deck gibt und das Gerät daher bald ausverkauft sein könnte. In den USA ist dies bereits der Fall, in Deutschland ist noch (Stand: 18. Februar 2026) das teuerste Modell erhältlich.

Doch für wen lohnt sich der Kauf des teuersten Steam Decks? Ich erkläre, wem ich den Kauf des Modells empfehlen kann und wem ich auf jeden Fall davon abraten würde. Denn 700 Euro sind immerhin eine Menge Geld.

Wem kann ich das Steam Deck grundsätzlich empfehlen?

Große Steam-Bibliothek: Das Steam Deck lohnt sich auf jeden Fall, wenn ihr bereits viele Spiele über die Plattform von Valve gekauft habt. Ebenfalls von Vorteil: Etliche Titel sind mittlerweile für den Handheld optimiert.

Für Pendler und Vielreisende: Seid ihr viel unterwegs und kommt daher zu Hause gar nicht wirklich zum Spielen, dann ist die Konsole eine sehr gute Option für unterwegs. Denn das Steam Deck ist kompakt und lässt sich vernünftig im Reisegepäck verstauen. Bei einem Gaming-PC oder einer PS5 fällt das schon schwieriger aus.

Für Eltern: Habt ihr etwa abends die Kinder ins Bett gebracht und habt noch ein halbes Stündchen zum Spielen übrig, dann lohnt sich das Steam Deck für die schnelle Zockerrunde.

Ihr wollt ältere AAA-Spiele zocken: Wollt ihr vor allem ältere Top-Titel nachholen, beispielsweise ein The Witcher 3, dann lohnt sich das Steam Deck. Denn ältere Titel könnt ihr ohne große Einschränkungen genießen.

Indie- und Retro-Spiele: Vor allem Indie-Games und sehr alte Spiele laufen auf dem Steam oft sehr gut: Hier profitiert ihr dann von der langen Akkulaufzeit. Selbst ohne Steckdose in Reichweite könnt ihr mehrere Stunden am Stück spielen.

Viel Speicherplatz und OLED: Beim OLED-Display des Steam Deck profitiert ihr von satten Farben und starken Kontrasten, die euch ein LCD nicht bieten kann. Bei der Konkurrenz zahlt ihr für ein ähnliches OLED-Display deutlich mehr: Der Lenovo Legion Go 2 kostet etwa mindestens 1.200 Euro.

Hollow Knight und auch der Nachfolger Silksong (im Bild) laufen sehr gut auf dem Steam Deck.

Wem würde ich dringend davon abraten?

Moderne Titel in hoher Qualität spielen: Ihr wollt unbedingt die neuesten AAA-Titel auf hoher Qualität mit stabilen FPS spielen, dann ist das Steam Deck keine Empfehlung.

Bei sehr neuen Spielen kommt das Steam Deck ist der Akku in kürzester Zeit leer, weil ihr viel Leistung benötigt.

Das Steam Deck wird bei neuen Titeln außerdem schnell laut und heiß. Und ein heißes, dröhnendes Steam Deck auf dem Schoß zu haben, macht wirklich keinen Spaß

Viele moderne Titel laufen nur in niedrigen Einstellungen mit teilweise unter 30 FPS. Auf dem Steam Deck machen diese Spiele daher kaum wirklich Spaß.

Kompetitive Multiplayer-Spiele: Ihr zockt hauptsächlich kompetitive Multiplayer-Games, die auf Anti-Cheat, Secure Boot und ähnliche Maßnahmen setzen. Solche Spiele laufen auf dem Steam Deck fast nie und selbst mit diversen Tricks könnt ihr euch nicht sicher sein, dass ihr am Ende nicht doch dafür gebannt werdet. Und für die Mühen am Ende doch mit einem Bann „belohnt“ zu werden, lohnt sich einfach nicht.

Gelegenheitsspieler mit wenig Spielzeit: Falls ihr nur wenig Zeit zum Spielen habt und alle paar Wochen ein paar Stunden spielen wollt, dann lohnt sich das Steam Deck nur bedingt und andere Optionen fallen günstiger aus:

Für eine Nintendo Switch zahlt ihr rund 300 Euro und selbst eine gebrauchte Konsole (PS5 oder Xbox oder sogar die alte Generation) bekommt ihr günstiger

GeForce Now, eine gute Internetleitung vorausgesetzt, kann eine bessere Option sein. Bei GeForce Now könnt ihr beispielsweise Tagespässe kaufen, falls ihr nur alle paar Wochen ein paar Stunden spielen wollt. Einen Anspielbericht zu GeForce Now könnt ihr auf MeinMMO nachlesen.

Kleines Budget oder Unsicherheit: Falls ihr ein enges Budget habt oder euch einfach unsicher seid, ob ihr mit dem Steam Deck etwas anfangen könnt, lasst es bleiben.

Mein Tipp: Seid ihr euch unsicher, wollt aber dennoch ein Steam Deck haben, dann fragt im Freundeskreis nach. Hat jemand bereits ein Steam Deck, dann schaut euch das Gerät in der Praxis an. Das spart euch einen Spontankauf, der am Ende doch nur in der Ecke liegt und nie genutzt wird.

Konsolen-Spieler: Spielt ihr hauptsächlich an der Konsole oder gar Spiele, die ihr hauptsächlich im Game Pass oder exklusiv auf der PS5 spielen könnt, dann lohnt sich das Steam Deck ebenfalls nicht wirklich. In der Regel fehlt euch dann auch eine umfangreiche Steam-Bibliothek, die ihr auf dem Gerät nutzen könnt. Diese müsstet ihr neu zusammenkaufen.

