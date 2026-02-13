Ich habe hunderte Stunden mit meiner Switch verbracht: Wie geht es dem OLED-Display nach 4 Jahren?

MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann hat sich vor 4 Jahren die Switch OLED gekauft. Wie sieht es nach so vielen Jahre mit dem OLED-Display aus? Hat es all die Jahre Gaming überlebt? Benedikt erklärt, wie es seiner Switch geht.

Im Juli 2022 habe ich mir die Nintendo Switch OLED nach viel hin und her gekauft. Lange stand ich der Nintendo-Konsole skeptisch gegenüber, doch am Ende bezeichnete ich die Switch sogar als meinen Kauf des Jahres.

Ich hatte mich damals bewusst für das OLED-Modell entschieden: Ich wollte mit der Switch ausschließlich im Handheld-Modus spielen, da ich für alles andere meinen Computer habe. Daher bot sich das OLED-Modell für mich einfach an.

Mittlerweile habe ich etwa 4 Jahre mit meiner Switch verbracht. Oft wurde von der Sorge berichtet, dass das OLED-Display auf Dauer kaputtgehen könne oder Anzeichen von Burn-In zeigt. Die Sorgen kann ich nach vielen Jahren nicht bestätigen, dafür hat meine Switch andere Probleme.

Wichtig ist, dass es sich wirklich um alltagstypische Spielzeiten handelt. Ich habe keinen Stresstest oder ähnliches mit meiner Switch gemacht und habe auch keine Schutzfunktionen des OLEDs deaktiviert. Ich habe meine Switch einfach normal im Alltag als Handheld-Konsole verwendet: zu Hause auf der Couch, unterwegs in der Straßenbahn oder im Flugzeug auf dem Weg in den Urlaub.

Viele Spiele mit statischen Menüs

Was habe ich so gespielt? Ich nutze meine Switch bis heute ausschließlich im Handheld-Modus, damit ich auch von dem tollen Display profitieren kann. Einzige Ausnahme: Ringfit Adventure, wofür die Switch in der Docking-Station landet. Dank Ringfit bin ich mittlerweile mehr als 50 Kilometer mit der Switch gelaufen.

Über die letzten 4 Jahre habe ich hunderte Stunden in etlichen Spielen verbracht und bin im Nachhinein doch überrascht, was das alles war. Ein paar Beispiele, mit denen ich viel Zeit verbracht habe:

Persona 5 und Shin Megami Tensei V.

Etliche Pokémon-Spiele, darunter sogar das MOBA Pokémon Unite.

Verschiedene Spiele der „Rune Factory“-Reihe, die ich alle rauf und runter gespielt habe. Nur um Teil 5 habe ich einen Bogen gemacht.

Viele, viele Stunden in FIFA bzw. mittlerweile EA FC, aber ausschließlich im Einzelspielermodus.

Baldur’s Gate 2 und Knights of the Old Republic.

Mit Hollow Knight habe ich ebenfalls dutzende Stunden verbracht.

Die meisten Spiele davon setzen auf statische Menüs, die sich immer an der gleichen Stelle befinden. Das gilt offiziell als Problem, wenn man OLED-Geräte nutzt. Ein YouTuber zeigt kürzlich, wie stark statische Menüs aus Overwatch ein OLED-Display belasten können.

Das OLED funktioniert wie zum Release, die Joy-Cons eher weniger

Auch nach hunderten Stunden, die ich mittlerweile in etlichen Spielen auf der Switch verbracht habe, kann ich sagen: Sichtbare Schäden am OLED-Display kann ich bis heute keine ausmachen. Weder im zentralen Menü der Switch noch in Spielen selbst sind mir störende Schlieren oder eingebrannte Menüs aufgefallen. Und das würde mir auffallen, denn ich hab die Switch im Handheld-Modus immer direkt vor der Nase.

Ob die Helligkeit schlechter geworden ist, kann ich hingegen mit meinen heimischen Möglichkeiten nicht überprüfen.

Grundsätzlich bin aber der Meinung, dass sich die meisten Spieler, die ähnliche Gewohnheiten wie ich beim Spielen haben, keine Sorgen um „ihr“ OLED-Display machen brauchen. Drei oder vier Stunden tägliches Gaming an der Switch OLED schadet in meinen Augen weder der Switch noch dem Display. Da gehen vorher andere Dinge an der Switch kaputt:

So merkt man meiner Switch einfach an, dass ich sie täglich mit mir herumgeschleppt habe: Der linke Joy-Con hält nach 4 Jahren nicht mehr richtig am Gehäuse der Switch und mein Gerät ist trotz Schutzhülle mittlerweile ganz schön zerkratzt.

Mal davon abgesehen funktioniert mein Modell bis heute ohne größere Probleme. Die Switch OLED würde ich aber ohnehin immer der normalen Switch vorziehen: Seit ich auf der Switch OLED gespielt habe, würde ich (fast) keinem mehr raten, die normale Switch zu kaufen