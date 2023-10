Starke Leistung für eure Augen: Großer Gaming-Monitor jetzt enorm bei Amazon reduziert

Dieser Gaming-Monitor liefert euch bahnbrechende Spielerlebnisse. Nutzt jetzt das befristete Angebot bei Amazon.

Mit seinem hochauflösenden 3440 * 1440P Widescreen-Display, einer Bildwiederholfrequenz von 144Hz, FreeSync-Technologie, einem 21:9 IPS Bildschirm, HDR-Unterstützung, diversen Anschlüssen wie DP, HDMI und USB-C mit 90W-Ladefunktion sowie einer höhenverstellbaren Funktion ist dieser Monitor ein Allrounder auf ganzer Linie. Überzeugt euch selbst und spart jetzt beim Kauf 150€ auf Amazon.

Deswegen lohnt sich dieser Gaming-Monitor

Dank seines 3440 * 1440P Widescreen-Displays werdet ihr unvergessliche Spielstunden erleben. Die intensive Auflösungsstärke erzeugt in Verbindung mit den richtigen Komponenten ein explosives Feuerwerk für eure Augen. Bei taktischen Shootern wie Rainbow Six Siege überseht ihr keine Feinde und in wundersamen Welten wie in Starfield versteckt sich kein Detail vor euren Augen.

Mit einer Bildwiederholfrequenz von 144Hz und der FreeSync-Technologie bietet er eine flüssige und ruckelfreie Darstellung eurer Spiele. Aufgrund der Synchronisierung sind Dinge wie Tearing oder Stuttering endlich Geschichte. Durch einen reibungslosen Ablauf könnt ihr in Shootern wie Counter-Strike oder PVP-Games wie League of Legends ganz klar jede Situation kontrollieren.

Die HDR-Unterstützung sorgt für eine verbesserte Farbdarstellung und Kontraste. Dadurch werden eure Spiele noch lebensechter. Ihr werdet die lebendigen Farben und die atemberaubende Tiefe des Bildes genießen und euch noch stärker in eure Spielewelt hineinversetzen können.

Außerdem erhaltet ihr mit diesem Bildschirm eine Vielzahl von Anschlussmöglichkeiten, darunter DP, HDMI und USB-C mit 90W-Ladefunktion. Ihr könnt eure Konsole, euren PC oder andere Geräte problemlos anschließen und unmittelbar starten. Die USB-C-Ladefunktion ermöglicht es euch sogar, euer Smartphone oder andere Geräte während des Spielens aufzuladen.

Durch die höhenverstellbare Funktion könnt ihr den Monitor nach euren Wünschen einstellen. Somit seid ihr für lange Gaming-Sessions bestens gewappnet, falls ihr eine alternative Positionierung vorzieht.

