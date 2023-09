Spieler kauft RTX 3090 für verrückte 193 Euro, ein Freund befürchtet Betrug – Doch dann funktioniert die Grafikkarte ohne Probleme

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Von der Grafikkarte zum Job: Ein anderer Gamer hatte ebenfalls großes Glück. Denn der Spieler wollte eine neue Grafikkarte für seinen Gaming-PC kaufen. Stattdessen bot ihm der Verkäufer einen Job an. Die gesamte Geschichte lest ihr direkt auf MeinMMO:

In jedem Fall solltet ihr nicht in Panik geraten und erst einmal euren Gaming-PC prüfen. In vielen Fällen reicht es etwa schon, eine neue Grafikkarten-Software zu installieren oder einfach einmal gründlich euren PC zu reinigen. Nicht hinter jedem Bluescreen oder Absturz steckt auch eine defekte Grafikkarte.

Für alle, die Bloodborne vermissen, erscheint heute Lies of P – Schaut auch den Launch-Trailer an

Insert

You are going to send email to