Gamer will RTX 4090, die schnellste Grafikkarte von Nvidia, kaufen – bekommt stattdessen einen Job

Als ich [die GPU] abholen wollte, war die Adresse ein Büro. Ich nahm an, dass es sich um einen Angestellten handelte, der mich einfach auf dem Flur treffen und es mir verkaufen würde, aber als ich zum Empfang ging und nach dem Verkäufer fragte, sagte sie: “Haben Sie einen Termin?” Ich erklärte ihr die Situation und sie verwies mich an sein Büro, wo sich herausstellte, dass er der Geschäftsführer war! Es handelt sich um ein kleines/mittelgroßes Unternehmen, das esports consulting betreibt, und er erwähnte, dass er jemanden braucht, der PCs baut!

Als er die Grafikkarte abholen wollte, wurde er in ein Büro geführt. Schließlich stand er vor dem Geschäftsführer, wo er das Modell abholen konnte. Der bot ihm nicht nur die GPU, sondern auch einen Job an. Der Nutzer schreibt auf reddit :

Was ist dem Nutzer passiert? Ein Gamer wollte sein System aufrüsten und ein Angebot für eine RTX 4090 entdeckt. Der Preis lag bei 2.800 kanadischen US-Dollar (CAD), das sind umgerechnet etwa 1.700 Euro. Im Vergleich dazu zahlt ihr in Deutschland rund 2.000 Euro für eine neue RTX 4090 (via geizhals.de ).

