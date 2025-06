Spieler ist mit seinem Gaming-PC verzweifelt: Kann nicht glauben, was ein einziges Upgrade für 15 Euro ausmachen kann

Strahlung in Dune: Awakening – So wirken sich die toxischen Zonen aus und das könnt ihr dagegen tun

Sogenannte Aftermarket-Kühler, also Kühler von Drittanbietern wie Noctua oder BeQuiet, bieten fast immer eine bessere Kühlleistung an und sind auch deutlich leiser im Betrieb. Dafür sind die Modelle oftmals deutlich teurer und auch wuchtiger. Das wird dann zum Problem, wenn man einen sehr kompakten PC bauen will. Viele Drittanbieter bieten aber auch sehr schlanke Low-Profile-Kühler an.

Was sind Vor- und Nachteile von Kühlern? Ein Stock-Kühler kostet nichts extra und ist in der Regel einfach zu installieren. Probleme sind vor allem die geringe Kühlleistung und die teilweise hohe Lautstärke.

Was war die Lösung des Problems? Der Spieler kaufte sich im Angebot auf Amazon einen neuen CPU-Kühler für 18 US-Dollar (rund 15 Euro), und zwar den Thermalright Assassin X120. In Deutschland zahlt ihr für den Kühler etwa 17 Euro:

Studenten spionieren Passanten mit versteckter Kamera und einer KI aus, finden Name und Adresse in Sekunden heraus

Was war das Problem des Spielers? Der Spieler baute sich vor 2 Jahren seinen Gaming-PC zusammen und setzte dabei auf den Ryzen 5 5600X, ein Mittelklasse-Prozessor von AMD. Er verbaute den beiliegenden, sogenannten, Stock-Kühler von AMD in seinem Rechner, um die CPU zu kühlen.

Ein Spieler ist verzweifelt: Die Temperaturen in seinem Gaming-PC sind viel zu hoch, vor allem seine CPU ist ein Problem. Alle Lösungsansätze funktionieren nicht, erst ein Upgrade für 15 Euro ist die entscheidende Lösung. Er selbst kann nicht glauben, was das Upgrade ausmacht.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to