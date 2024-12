Spieler kauft gebrauchtes Mainboard, doch der Verkäufer hat wohl vergessen, seine CPU für 500 Euro zu entfernen

Ein Spieler kauft sich ein Mainboard für seinen Gaming-PC. Doch zu Hause muss er feststellen, dass der Verkäufer seine CPU auf dem Mainboard vergessen hat.

Ein Nutzer wollte sich einen Gaming-PC zusammenstellen und kaufte sich dazu ein gebrauchtes Mainboard. Doch als er die Packung öffnet, muss er feststellen, dass auf dem Mainboard bereits ein Prozessor montiert ist. Der Verkäufer hat die CPU wohl dort vergessen.

Was schreibt der Spieler dazu? Der Käufer erklärt selbst in einem anderen Post, dass er das Mainboard und ein paar Gehäuselüfter über den Facebook Marketplace gekauft habe. Und er gehe davon aus, dass sich der Verkäufer bei ihm melden werde, sobald er seinen Fehler bemerkt. Denn es dürfte auffallen, wenn plötzlich eine CPU für 500 Euro fehlt (via reddit.com):

Habe es von Facebook Marketplace, kaufte nur ein Mainboard und einige Gehäuselüfter, der Verkäufer wird sich wahrscheinlich bald mit mir in Verbindung setzen, sobald er seinen Fehler einsieht.

Was ist das für eine CPU? Bei dem Prozessor handelt es sich um den i9 13900k. Das ist ein Highend-Prozessor der 13. Generation von Intel, es ist daher nicht mehr die neuste CPU auf dem Markt. Der Preis liegt laut geizhals.de derzeit bei mindestens 500 Euro. AMDs Alternative ist der Ryzen 7 7800X3D oder der ganz neue Ryzen 7 9800X3D, welcher derzeit aber überall ausverkauft ist. Auf Amazon dominiert AMD ohnehin die Intel-CPUs.

Doch die Intel-CPU sorgt nicht nur für Begeisterung in der Community, denn die galten in den letzten Wochen als Problemkandidaten.

Intels Prozessoren der 13. und 14. Generation sind unter Spielern umstritten

Was ist das Problem? Intel kämpfte in den vergangenen Wochen und Monaten mit technischen Problemen bei seinen Prozessoren der 13. und 14. Generation. Spieler schimpften über Performance-Verluste und teilweise sogar über langfristige Schäden an ihrer Hardware. Auf GameStar Tech wird das Problem mit Intel genauer erklärt.

Mittlerweile will Intel die Probleme mit mehreren BIOS-Updates in den Griff bekommen haben, doch viele Spieler bleiben weiterhin skeptisch. Immerhin müsse man doch von einem Prozessor für 500 Euro erwarten können, dass dieser einwandfrei funktioniere.

Was sind die Reaktionen? In den Kommentaren unter dem Thread erklären auch einige, dass der Verkäufer am Ende seine CPU gar nicht zurückhaben möchte. Denn der Prozessor könnte bereits kaputt sein, weil der Vorbesitzer die Probleme hatte, von denen viele Intel-Besitzer berichten.

Der Käufer sollte die CPU auf jeden Fall gründlich kontrollieren und insbesondere das neue BIOS-Update aufspielen. Nur dann könnte er sich absolut sicher sein, dass weder die CPU noch das Mainboard beschädigt sind. Denn im schlimmsten Fall hat der Vorbesitzer beim Käufer nur seinen Schrott mit Gewinn verkauft:

Gebrauchte Chips der 13. und 14. Generation werden immer als Münzwurf mit ihrem frühen Ausfallproblem angesehen. Ich wäre nicht überrascht, wenn der Vorbesitzer mit seinem Probleme hatte und beschloss so, es auf den nächsten Kerl zu übergeben. Es könnte auch funktionieren, und der Kerl machte einen ehrlichen Fehler, aber ich würde alle Vorsichtsmaßnahmen mit diesen [Chip] nehmen.

Intel setzt auf neue Grafikkarten

Wie geht es bei Intel weiter? Auf dem Markt kann man weiterhin vor allem Prozessoren von Intel und AMD kaufen, doch auch Nvidia hat angeblich großes Interesse am CPU-Markt. Das könnte langfristig daher für Spieler interessant werden, wenn noch ein dritter Hersteller leistungsfähige Prozessoren auf den Gaming-Markt bringt.

Kürzlich hat Intel seine nächste Generation an Grafikkarten vorgestellt. Vor allem preislich wirken die neuen Grafikkarten sehr attraktiv. Und viele Spieler hoffen, dass Intel dieses Mal einen Treffer landen könnte. Denn die erste Generation von dedizierten GPUs lief für Intel nicht ganz so gut. Das lag vor allem an Treiber- und Softwareproblemen: „Budget-Gaming ist zurück“ – Intel stellt zwei Grafikkarten vor und könnte damit den Wunsch vieler Spieler erfüllen