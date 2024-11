AMDs Prozessoren dominieren gerade Intel auf Amazon, doch die meistverkaufte CPU könnte euch überraschen

AMD verkauft derzeit deutlich mehr Prozessoren als Intel auf Amazon. Das zeigen aktuelle Stichproben. Doch die meistverkauften CPUs überraschen, denn es sind vor allem ältere Modelle, die sich sehr gut verkaufen. Der beste Prozessor von AMD befindet nicht in den Top 10 in Deutschland.

Was sind das für Zahlen? Amazon führt sogenannte Bestseller-Listen in verschiedenen Kategorien, auf denen man sehen kann, welche Produkte gerade besonders stark verkauft werden. Die Daten werden ständig aktualisiert. Da Amazon einer der größten Anbieter ist, eignen sich die Daten als allgemeine Stichprobe.

Wie sieht die aktuelle Top-Liste auf Amazon aus? Da Amazon seine meistverkauften Produkte regelmäßig aktualisiert, können wir nur ein Standbild betrachten. Zum aktuellen Zeitpunkt (22.11, um 10:15 Uhr) sieht die Bestenliste wie folgt aus – und man sieht sofort, dass AMD die Verkaufszahlen dominiert:

AMD Ryzen 7 5800X

AMD Ryzen 7 5700x3D

AMD Ryzen 9 5900X

Intel i5-14600KF

AMD Ryzen 5 5600X

Intel i7-14700K

AMD Ryzen 7 5700X

AMD Ryzen 9 5950X

Intel i5-12400F

AMD Ryzen 9 7900X

Was fällt auf? Unter den 10 meistverkauften Prozessoren in Deutschland befinden sich 7 Ryzen-Prozessoren von AMD und nur 3 von Intel. Noch extremer wird der Unterschied, wenn man auf Amazon.com schaut: Hier ist nur 1 CPU von Intel in den Top-Ten, ab Platz 14 kommt dann die nächste CPU von Intel. Die Bestseller haben wir euch hier noch einmal als Bilder angehängt:

CPU Topseller AMD und Intel Amazon in Deutschland CPU Topseller AMD und Intel Amazon in den USA

Vor allem ältere Prozessoren werden auf Amazon verkauft, nur eine CPU stammt aus dem Jahr 2024

Was überrascht? In den Top-Ten auf Amazon.de befinden sich fast ausschließlich ältere CPU-Modelle der vergangenen Jahre und für den Sockel AM4. Die Unterschiede von AM4 und AM5 lest ihr auf MeinMMO nach.

Was ist die meistverkaufte CPU? Die meistverkaufte CPU ist derzeit der Ryzen 7 5800X – eine CPU aus dem Jahr 2020. Also ein vergleichsweise altes Modell. Auf Amazon.de taucht die aktuell beste CPU von AMD, der Ryzen 7 7800x3D gar nicht auf, in den USA rangiert er auf Platz 4. Der Ryzen 7 7800x3D ist auf Amazon.de auch fast ständig ausverkauft.

Gibt es Ausnahmen? Ja, zwei Prozessoren stechen etwas aus den Top 10 hervor:

Der Ryzen 7 5700x3D auf Platz 3 ist erst 2024 erschienen und eine der letzten Ergänzungen für den alten AM4-Sockel, kann aber bei Preis und Leistung überzeugen. Er macht vor allem seinem größeren Bruder, dem Ryzen 7 5800x3D Konkurrenz, den es ohnehin kaum noch zu kaufen gibt.

Die zweite Ausnahme ist der Ryzen 9 7900X, denn er ist unter den Top-Ten die einzige CPU, die für den neueren AM5-Sockel verkauft wird.

Wie sieht es in den USA aus? Interessant ist ebenfalls, dass es in den USA anders aussieht: Hier sind immerhin 4 Prozessoren für den neueren Sockel in der Top 10, darunter der beliebte Ryzen 7 7800x3D.

Auf Mindfactory führt ebenfalls AMD die meistverkauften Produkte an

Wie sieht es abseits von Amazon aus? Auch auf anderen Plattformen wird vor allem AMD verkauft: Bei einer Stichprobe bei Mindfactory etwa befinden sich unter den 10 meistverkauften Produkten 6 Prozessoren, die alle wiederum von AMD stammen. Interessant: 5 von 6 Prozessoren sind X3D-Prozessoren und der meistverkaufte Prozessor ist der nagelneue Ryzen 7 9800x3D.

Die Top-10 beim Einzelhändler Mindfactory. Viele Enthusiasten kaufen in Deutschland hier ihre Hardware.

Kommt bald Nvidia? Wer auf dem Markt einen Prozessor für seinen Computer oder Gaming-PC kaufen möchte, kommt nicht an AMD oder Intel vorbei. Daneben gibt es kaum nennenswerte Konkurrenz, zumindest in den USA und Europa. Doch Nvidia scheint gerade großes Interesse zu haben, ebenfalls auf dem Prozessoren-Markt einzusteigen: Als ob Intel nicht genug Probleme hat, steht Nvidia möglicherweise kurz davor, in den PC-Prozessormarkt einzusteigen