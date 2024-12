Intel stellt zwei neue Grafikkarten vor – Hat man damit endlich eine Chance gegen AMD und Nvidia?

Intel hat mit der B570 und der B580 gleich zwei neue Grafikkarten vorgestellt. MeinMMO stellt euch vor, was ihr ab Mitte Dezember von Intel erwarten könnt. Intel will vor allem im Einsteigerbereich durchstarten und hat ihr mit der GeForce RTX 4060 und der RX 7600 zwei starke Vertreter für unter 300 Euro im Blick.

Um welche Grafikkarten geht es?

Mit der Arc B580 erscheint bereits am 13. Dezember 2024 die neue Grafikkarte von Intel. Der Preis liegt bei 249 US-Dollar.

Die Intel Arc B570 erscheint genau einen Monat später, am 16. Januar 2024. Der Preis liegt bei 219 US-Dollar.

Die Grafikkarten sind Grafikkarten für Einsteiger, die sich laut Intel an der GeForce RTX 4060 und der Radeon RX 7600 orientieren. In den Kommentaren auf YouTube schreibt jemand: “Budget-Gaming ist zurück, Leute.”

Mit den beiden Grafikkarten will sich Intel klar an Spieler orientieren, die in WQHD (1440p) spielen wollen. Mit dem Vorgänger, der Intel Arc 580, orientierte man sich noch an einer Full-HD-Auflösung. Einen Nachfolger der schnelleren A750 hat man in dem Zusammenhang nicht vorgestellt.

Intel orientiert sich bei der Leistung an RTX 4060 und RX 7600 und will Raytracing bieten

Wie schnell ist die B580? In den ersten offiziellen Daten und Benchmarks zeigt Intel seine neue Arc B580 im direkten Vergleich mit der GeForce RTX 4060 und der Radeon RX 7600. Dabei handelt es sich um Einsteiger-Grafikkarten, die zwischen 250 und 300 Euro rangieren.

Intel betont in seiner Präsentation vor allem den guten Preis seiner neuen Grafikkarte. Denn die Arc B580 kostet 20 bzw. 50 Euro weniger als die beiden Konkurrenzmodelle. Wie sich die Grafikkarte in unabhängigen Tests schlagen wird, muss sich dann zeigen.

Intel erklärt jedoch, dass die neue Einsteiger-Grafikkarte B580 vor allem Raytracing können sollen. Und das ist eine Fähigkeit, die man bei den günstigen Vertretern von AMD und Nvidia in der Regel vergessen konnte, da die Leistung zu gering ausfiel.

Arc B580 Arc B570 Architektur Battlemage Battlemage XMX AI Engines 160 144 Basis-Takt 2.670 Mhz 2.500 Mhz VRAM 12 GB GDDR6 10 GB GDDR6 Bandbreite 456 GB/s 380 GB/s Memory Bus 192 bit 160-bit TDP (in Watt) 190 160 UVP 249 US-Dollar 219 US-Dollar

Was für mögliche Probleme könnte es geben? Die erste Generation von dedizierten Grafikkarten von Intel hatten vor allem mit Software-Problemen zu kämpfen. Das gilt bis heute vor allem für ältere Titel, die auf die DX9-Schnittstelle setzen. Sollte Intel nicht kräftig an seiner Software gearbeitet haben, dann dürfte der Release der B580 ähnlich schwierig ausfallen wie beim Release der A580 und der A750. Einen umfangreichen Überblick über Intel Arc B570 und B580 lest ihr bei GameStar Tech.

