Was bedeutet Tray und Boxed beim Kauf einer CPU?

Der Ryzen 7 9800X3D von AMD ist laut Tests die derzeit beste CPU, die ihr für einen Gaming-PC kaufen könnt. Doch der Vorgänger ist noch günstiger verfügbar. Welcher Prozessor lohnt sich am meisten und für wen lohnt sich eine andere CPU? MeinMMO stellt euch Gemeinsamkeiten und Unterschiede der CPUs vor und erklärt, was ihr vor dem Kauf wissen solltet: Ryzen 7 7800X3D oder Ryzen 7 9800X3D: Welche CPU von AMD sollte ich für meinen PC kaufen?

Bekomme ich weniger Leistung? Nein, mit Boxed und Tray wird in der Regel nur die (Um-)Verpackung der CPU gemeint. Der Prozessor an sich, egal ob von AMD oder Intel, bleibt jedoch gleich. Auch die Spezifikationen bleiben identisch.

Die AMD-Garantie auf Prozessoren erstreckt sich ausschließlich auf Kunden, die einen Prozessor-in-a-Box in einer versiegelten Verkaufsverpackung erworben haben. (…) Wenn der Prozessor separat und nicht in einer versiegelten Verkaufsverpackung erworben wurde, gilt der Prozessor als OEM-Produkt. Der Garantieservice wird durch den Verkäufer und nicht durch AMD geleistet.

Früher waren CPUs mit Tray vor allem an PC-Hersteller gedacht, die die Systeme anschließend verkauft haben. Mittlerweile findet ihr aber auch auf Amazon und anderen Anbietern CPUs, die als Tray an normale Kunden und Spieler verkauft werden.

Was bedeutet Tray bei meiner CPU? Tray bedeutet, dass die CPU ohne umfangreiches Zubehör oder eine Umverpackung ausgeliefert wird. Oftmals wird die CPU „nur“ in einer Plastikverpackung ausgeliefert. Daher auch der Name „Tray“, der im Englischen für ein (Plastik-)Tablett steht.

Was bedeutet Boxed bei meiner CPU? Eine CPU mit der Beschriftung „Boxed“ wird in der Regel mit einer Umverpackung und Zubehör geliefert. Das heißt im Lieferumfang ist normalerweise ein CPU-Kühler, eine Anleitung und weiteres Zubehör enthalten.

