Ultimative Soundbar mit 3D-Surround-Sound-System kostet bei Amazon fast die Hälfte

Ihr wollt eure Lieblingsinhalte noch intensiver erleben? Dann nutzt die Chance und schnappt euch die Soundbar im Amazon-Angebot.

Eine Soundbar ist kein Vergleich zu einem normalen TV-Sound. Insbesondere dieses Klanggerüst von ULTIMEA nimmt euch mit auf einer Reise. Wenn ihr düstere Serien wie „The Walking Dead“ mögt, werdet ihr denken, selbst durch die endlosen Massen der Untoten zu wandern und ums Überleben zu kämpfen. Jeder Schritt, jedes Geräusch, jede Bewegung – alles fühlt sich viel realer und authentischer an. Nutzt die Chance und spart 42%. Somit zahlt ihr nur 189,99€ statt 329,99€.

Die Bewertungen dieser Soundbar sprechen für sich

Bei Amazon haben bisher 194 Personen eine Bewertung abgegeben. Der Durchschnitt liegt bei starken 4,4 Sternen. Dieses Ergebnis spricht für sich. Viele Leute loben den knackigen Sound und vor allem den leichten Aufbau.

Falls ihr noch einen passenden TV sucht, der eine 4K-Auflösung und 144Hz besitzt, solltet ihr euch auch dieses Angebot nicht entgehen lassen.

Amazon hat am Mittwoch eine neue Rabatt-Aktion mit Osterangeboten gestartet. Zahlreiche Artikel aus diversen Kategorien sind jetzt stark reduziert. Im Gegensatz zum Prime Day profitieren nicht nur Prime-Mitglieder, sondern ihr alle. Diese Aktion geht bis zum 25. März.

Pro und Contra der Soundbar auf einem Blick

Pro Einfache Installation

Gehobener Surround-Klang

Verschiedene Klangmodi

Gute Verarbeitung

Sehr preiswert Contra Keine DTS-Unterstützung

Volles Potenzial nur bei kleineren Räumen

Häufig gestellte Fragen Was ist DTS-Unterstützung DTS steht für „Digital Theater Systems“ und ist ein Audioformat, das für die Wiedergabe von Surround-Sound in Kinos und Heimkino-Systemen verwendet wird. DTS-Unterstützung bedeutet, dass ein Gerät oder eine Software das DTS-Audioformat decodieren und wiedergeben kann. Dadurch könnt ihr ein immersives Klangerlebnis mit mehreren Audiokanälen genießen. Was ist besser, DTS oder Dolby Audio? Die Frage, ob DTS oder Dolby Audio besser ist, hängt von persönlichen Vorlieben und dem jeweiligen Anwendungsbereich ab. Beide Audioformate bieten hochwertigen Surround-Sound und werden in Kinos sowie Heimkino-Systemen verwendet. Dolby Audio wird häufiger in Consumer-Elektronikprodukten wie Fernsehern, Blu-ray-Playern und Streaming-Geräten unterstützt. Es bietet eine breite Kompatibilität und wird von den meisten Geräten und Softwareplattformen unterstützt. DTS hingegen wird oft als klanglich etwas detailreicher und dynamischer angesehen.

Diese Soundbar garantiert euch eine immersive Erfahrung

Sie bietet euch einen Subwoofer, zwei Rear-Lautsprechern und Bluetooth 5.3 für kabelloses Streaming. Dank der Dolby-Atmos-Technologie werdet ihr ins Geschehen hineingezogen. Wenn ihr euch die „Der Herr Der Ringe Trilogie“ erstmals oder nochmals anschaut, werdet ihr glauben, euch selbst auf eine magische Reise zu begeben. Eure Herzen werden garantiert höher schlagen, wenn sich ein schwarzer Reiter nähert, um den einen Ring zu bekommen. Das 3D-Surround-Sound-System verstärkt die eindrückliche Erfahrung, wobei der Klang realistischer denn je übertragen wird.

Ihr findet die Soundbar bei Amazon

Mit Bluetooth 5.3 könnt ihr eure Lieblingsmusik oder Podcasts ganz einfach von eurem Smartphone oder Tablet streamen. Sie verfügt zudem über einen einstellbaren Bass, damit ihr den Klang ganz nach euren Wünschen anpassen könnt.

Die Installation ist kinderleicht und innerhalb weniger Minuten erledigt. Einfach die Komponenten anschließen, die Soundbar mit eurem TV-Gerät verbinden und schon könnt ihr euer Heimkino-Erlebnis genießen.

