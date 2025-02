10 Wochen nach dem Start verraten die Entwickler, wie es um Path of Exile 2 steht

Der Start von Path of Exile 2 in den Early-Access ist inzwischen 10 Wochen her. Jetzt ziehen die Entwickler ihr Fazit, wie es um das ARPG steht.

Wie lief es bei Path of Exile 2 bislang? Über den Start von Path of Exile 2 können sich die Entwickler sehr freuen. Bereits vor dem Release wurde das ARPG über eine Million Mal verkauft. Trotz eines holprigen Starts erreichte das Spiel in der Spitze über 575.000 gleichzeitige Spieler auf Steam (via SteamDB). Dazu kommen noch die Spieler auf PS5 und Xbox, von denen keine Daten vorliegen.

Die Gamer merkten schnell, dass das ARPG härter ist als alles Bekannte, und auch die ersten Patches kamen nach und nach. Etwa drei Viertel der Spieler haben das Spiel scheinbar hinter sich gelassen – zumindest lassen die aktuellen Spielerzahlen darauf schließen (via SteamDB). Jetzt verraten die Entwickler, wie es um Path of Exile 2 steht.

So entstehen die Bosse in Path of Exile 2:

Path of Exile 2 hat vier große Probleme

Wie steht es um Path of Exile 2? In einem ausführlichen Beitrag im offiziellen Forum auf pathofexile.com berichten die Entwickler über den Release, ihre Maßnahmen und die wichtigsten Erkenntnisse aus den vergangenen zehn Wochen.

Darin gehen sie auf verschiedene Punkte ein, die sie verbessert haben. Zudem erläutern sie, welche Erkenntnisse sie aus den ersten zehn Wochen gewonnen haben. Eine wichtige Einsicht betrifft die Towermaps. Hier hatten die Entwickler ursprünglich nur eine Karte, doch das Feedback der Spieler sorgte für eine Weiterentwicklung und brachte vier neue und verbesserte Karten ins Spiel.

Außerdem haben die Devs verstanden, dass es zu wenig Bosse gab. Auch hier haben sie nach dem Feedback der Spieler nachgesteuert.

Eigentlich dachten die Entwickler auch, die Spieler seien einverstanden damit, dass man im Early-Access Buffs und Nerfs auch während der Season durchführt. Hiervon ließen sie aber schnell die Finger, obwohl sie sich immer noch das Recht behalten, zu nerfen, wenn etwas enorm viel stärker als alles andere ist.

Was sind die großen Probleme von Path of Exile 2? Die Entwickler nennen in ihrem Statement gleich vier große Probleme, die sie identifiziert haben:

Große Balanceprobleme bei vielen Spielerfertigkeiten/Builds, sowohl zu hoch als auch zu niedrig

Nicht genügend Charakter-Build-Optionen, einschließlich Build-definierender Uniques

Die Balance der Progression im Endgame ist gestört

Nicht genug coole Dinge im Endgame zu finden

Über diese Probleme haben wir bei MeinMMO in der Vergangenheit bereits mehrfach berichtet, da auch die Community diese Probleme zur Genüge kennt.

Wie sollen die Probleme behoben werden? Laut den Entwicklern können die vier großen Probleme nur mit einem großen Update behoben werden. Dies planen sie mit dem Versions-Update 0.2.0, das wohl auch eine neue Season mit sich bringen wird.

Zum Patch 0.2.0 für Path of Exile 2 sagen die Entwickler, er soll möglichst viele Spieler zurück ins Abenteuer holen und ihnen ermöglichen, zu sehen, wie sich das Spiel verbessert hat.

Bislang gibt es noch keinen genauen Termin für das Content-Update, aber die Devs möchte diese Art von Updates „alle paar Monate“ bringen. Der große Patch könnte also bereits zeitnah anstehen. Bis dahin haben die Spieler angemessen Zeit, besondere Gegenstände zu finden: Spieler von Path of Exile 2 findet einen Hammer, den auch Thor gebrauchen könnte