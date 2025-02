Spieler von Path of Exile 2 findet einen Hammer, den auch Thor gebrauchen könnte

In Path of Exile 2 hat ein Spieler großes Glück mit seinem Loot gehabt. Er fand einen Hammer, den wohl selbst Thor gerne schwingen würde.

Was ist das für ein Hammer? Auf Reddit teilte der Nutzer „Roviro“ seinen Hammer mit der Community. Der „Cataclysm Knell Expert Leaden Greathammer“, zu Deutsch etwa „Kataklysmus-Glockenschlag-Experten-Bleigroßhammer“, ist wohl so stark, wie kaum ein anderer Hammer in Path of Exile 2. Er besitzt fünf Werte, die Nahkämpfer verstärken – und das zusätzlich zu den normalen Waffeneffekten.

Die Waffe erhöht den physischen Schaden des Charakters von Natur aus um 40 %. Dazu kommen 34 bis 61 physischer Schaden und weitere 175 erhöhter physischer Schaden von den zufälligen Werten. Diese erhöhen außerdem die Angriffsgeschwindigkeit um 23 % sowie alle Nahkampf-Skills des Charakters um 7 Stufen. Etwa 8 % des angerichteten physischen Schadens regeneriert sein Träger obendrein als Mana wieder.

Einen so mächtigen Kriegshammer würde wohl auch Thor gerne mal schwingen, wenn er könnte. 215 % mehr Schaden, eine höhere Angriffsgeschwindigkeit und stärkere Fähigkeiten – das würde wohl sowohl der Gottheit als auch dem Superhelden gefallen.

Hier könnt ihr sehen, wie die Bosse in Path of Exile 2 entstehen:

Schaden und noch mehr Schaden

Wieso ist das etwas Besonderes? In Path of Exile 2 ist es besonders schwierig, Ausrüstungsgegenstände mit zueinander passenden Modifikatoren zu erhalten.

Alles ist abhängig vom Glück des Spielers, da Werte zufällig gerollt werden. Der Kriegshammer ist deshalb so mächtig, weil alle seine Attribute perfekt zusammenpassen und außergewöhnlich hohe Werte haben.

Lässt sich die Waffe noch verbessern? Ja, der Schaden der Waffe könnte noch höher sein. In den Kommentaren auf Reddit raten die Nutzer, mit der Waffe zu einem professionellen Crafter zu gehen, der sich auskennt. Dieser könnte mit den richtigen Items die Waffe noch stärker machen.

Die genauen Mechaniken, wie das funktioniert, sind komplex, weshalb es einen Profi braucht, um das teure Item nicht zu Schrott zu verwandeln.

Für andere Spieler wäre das Item aber auch ohne weitere Verbesserungen schon der Grund dafür, einen Krieger-Charakter zu erstellen (via Reddit).

Auch für erfahrene Spieler ist es eine Herausforderung, den Wert des Kriegshammers zu bestimmen. Bei den Stats, die der Hammer bietet, bewegt man sich weg vom normalen Handelsmarkt und mit einem gelungenen Craft könnte es noch mehr werden. Was passiert, wenn man nicht vorsichtig craftet, könnt ihr hier herausfinden: Spieler aus Path of Exile 2 hat seinen kostbaren Ring in Schrott verwandelt, weil er auf die Community gehört hat