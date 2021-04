Diese Woche reden wir in unserem MeinMMO-Podcast über den Start von Outriders, das neue schicke MMORPG Swords of Legends und weitere spannende Themen rund ums Gaming.

Das sind unsere Themen: Die vergangene Woche im Gaming stand ganz unter dem Zeichen des neuen Loot-Shooters Outriders, der seinen Release am 1. April feierte. Die Spieler überrannten die Server und es gab so manche Verbindungsprobleme. Entsprechend gehen die Meinungen zu Outriders stark auseinander.

Aber auch in der MMORPG-Welt war ordentlich was los. Es gab News zu den beiden großen Abo-MMORPGs FFXIV und WoW und das chinesische MMORPG Sword of Legend hat endlich einen Release im Westen angekündigt.

Hier ist eine Übersicht über alle Themen, die ihr diese Woche bei uns im Podcast hören werdet:

In dem Podcast geht es aber nicht nur darum, euch auf den neuesten Stand der Gaming-News zu bringen. Wir geben außerdem unsere eigene Meinung und Expertise zu den jeweiligen Themen und wollen euch eure Gedanken dazu wissen. Schreibt sie uns in die Kommentare und diskutiert mit.

Dabei sind dieses Mal:

Hier könnt ihr dem Podcast folgen:

Neben dem wöchentlichen Rückblick gibt es auch gelegentlich themenspezifische Podcasts, die größere Events oder Spiele behandeln. Erst kürzlich haben wir ausführlich über das neue Addon von ESO gesprochen.

