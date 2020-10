So geht’s den 4 neuen MMORPGs, die 2020 erschienen sind, jetzt

2020 wurden zwar viele Games verschoben, aber eine Handvoll neuer MMORPGs sind doch erschienen. Wir schauen uns an, wie es diesen Onlinerollen-Spielen jetzt, am Ende des Jahres 2020, geht.

Was sind das für MMORPGs? In diesem Artikel erklären wir euch, wie es den vier MMORPGs geht, welche in diesem Jahr erschienen sind. Dabei handelt es sich um:

Bless Unleashed

V4

Legends of Aria

Rebirth Fantasy

Wir sehen uns an, wie sich diese Spiele seit ihrem Release geschlagen haben und wie ihre Zukunft aussieht.

Bless Unleashed

Entwickler: Round 8 Studio | Publisher: Bandai Namco | Plattform: Xbox One, PS4 (PC in der Beta) | Release-Datum: 12. März 2020| Modell: Free2Play

Was ist das für ein Spiel? Bless Unleashed ist ein MMORPG, in dem ihr in der Rolle von 5 Klassen und 4 Völkern eine riesige Welt erkundet, in der viele Quests auf euch warten.

Gemeinsam mit Freunden bekämpft ihr Feinde, darunter Bossmonster, verbessert euren Helden, steigt in finstere Dungeos hinab und könnt euch auch im PvP untereinander bekämpfen.

Wie steht es aktuell um das MMORPG? Offizielle Spielerzahlen sind keine bekannt. Das MMORPG ist aktuell auf der Xbox One und der PS4 im Livebetrieb spielbar. Die PC-Fassung befindet sich noch in einer Beta.

Laut Twitchtracker befindet sich Bless Unleashed derzeit auf Rang 303 der beliebtesten Spiele. Die Meinungen der Community, beispielsweise auf reddit, fallen allerdings recht gut aus. Es soll sich sehr flüssig spielen und vor allem zu Beginn gibt es viel zu tun.

Es lässt sich durchaus sagen, dass Bless Unleashed besser ankommt als der inzwischen eingestellte Quasi-Vorgänger Bless Online.

Wie sieht seine Zukunft aus? Zunächst steht der Release der PC-Version an, der für Anfang 2021 geplant ist. Darüber hinaus arbeitet das Team bereits an größeren Updates, die sowohl neue PvE- als auch PvP-Inhalte mit sich bringen, darunter Abyssal Dungeons und Welt-Bosse.

Momentan sieht die Zukunft von Bless Unleashed recht gut aus – definitiv besser als sie für Bless Online ausgesehen hat.