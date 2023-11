Snoop Dogg hört mit dem „Rauchen“ auf – Diablo 4 und WoW reagieren, finden sich selbst mega-witzig

Rapper Snoop Dogg ist bekannt für seine Gewohnheit immer und überall zu rauchen . Dass er genau das aufgibt, hat er nun auf X.com mitgeteilt und die Social-Teams von Blizzard Entertainments Diablo und WoW hatten passende Antworten parat.

Wer ist Snoop Dogg? Snoop Dogg ist der Künstlername von Cordozar Calvin Broadus Jr., einem US-amerikanischen Rapper und Reggae-Musiker. Seine Karriere startete er zu Beginn der 1990er-Jahre. Davor war er bereits unter dem Pseudonym 213 aktiv. Seine ersten Schritte als Snoop Dogg machte er 1992 auf dem Album The Chronic von Dr. Dre.

Sein erstes eigenes Album Doggystyle veröffentlichte er 1993. In den USA hielt es sich insgesamt 75 Wochen auf Platz 1 der Charts und wurde mit vierfach Platin ausgezeichnet. Bis heute veröffentlichte er unter anderem 19 Studioalben und 114 Singles.

Neben seiner Musik ist Snoop Dogg auch für seine Leidenschaft für den Konsum von Cannabis-Produkten bekannt, vorrangig zum Rauchen in Form sogenannter Joints. 2021 startete er sogar zusammen mit einem amerikanischen Aktivisten den Versuch, Cannabis in den gesamten USA zu legalisieren.

Was hat Snoop Dogg angekündigt? In einem Post auf X.com (ehem. Twitter) kündigte der Künstler an, er wolle mit dem Rauchen aufhören :

Zwar spezifiziert Snoop Dogg die Aussage nicht weiter, gemeint ist damit jedoch höchst vermutlich, dass er keine Cannabis-Produkte mehr rauchen möchte. Das ist sehr untypisch für Snoop Dogg, dessen Image sich eben mitunter stark um seinen Cannabis-Konsum dreht.

Wie reagierten Diablo und WoW darauf? Die X.com-Accounts beider Blizzard-Games reagierten auf Snoopb Doggs Ankündigung. Der allgemeine Diablo-Account antwortete direkt:

Wir werden jedoch nicht auf Rauch* verzichten. *Der Rauch von Höllenfeuer und Schwefel. Wir wissen eigentlich gar nicht, worauf Sie sich beziehen. Diablo via X.com, 16.11.2023

Auf dem offiziellen Account von World of Warcraft ging Blizzard noch einen Schritt weiter und veröffentlichten ihre ganz eigene Version von Snoop Doggs Post:

In World of Warcraft heißen die Arbeitskräfte der Horde und Orc-Clans Peon . Sie ziehen nicht in Schlachten, sondern erledigen alle anfallenden Arbeiten außerhalb des Kämpfens. In Warcraft 1 bis 3 tauchen sie als Einheiten auf und auch in WoW könnt ihr sie finden sowie Quests zu ihnen abschließen.

Peons steigen selten in der Rangordnung auf. Arbeiten ist für viele ihre zweite Natur. Ein Peon, der also seine Arbeit niederlegt, ist schon vergleichbar mit einem Snoop Dogg, der mit dem Kiffen aufhört.

Wie reagierte die Community auf die Memes? Die Community reagierte bei Diablo eher verhalten, während WoW viele positive Kommentare bekam. Hier ein paar Stimmen:

Wie findet ihr die Reaktionen der Diablo- und WoW-Social-Accounts? Hört ihr oder habt ihr Snoop Doggs Musik gehört? Wir freuen uns auf eure Kommentare.

