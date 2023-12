Sauerstoffgehalt & Herzfrequenz im Auge behalten mit einer eleganten Smartwatch zu Weihnachten

Bei MediaMarkt gibt’s gerade schicke Smartwatches zum Schnäppchenpreis. Ob für euch selbst oder eure Liebsten – das ist ein stylishes Geschenk für Fitness-Fans oder diejenigen, die etwas Extra-Motivation brauchen.

Wenn ihr noch auf der Suche nach einem Geschenk seid, haben wir hier eine Empfehlung für euch! Die AMAZFIT Active Smartwatch sieht nicht nur schick aus, sie ist auch verdammt praktisch. Egal ob Sport, zum Nachrichten checken oder einfach als Alltags-Hilfe, dieses Gadget werdet ihr nicht mehr missen wollen.

So muss eine Smartwatch für den aktiven Gebrauch sein

Ein Augenschmaus: Die AMAZFIT Active Smartwatch verfügt über ein 1,75-Zoll-HD-AMOLED-Display, das sowohl durch seine imposante Größe als auch durch seine beeindruckende Farbdarstellung überzeugt. Alle wichtigen Informationen für eure Trainingseinheiten werden präzise dargestellt. Um die Lesbarkeit zu maximieren, reguliert der Umgebungslichtsensor die Helligkeit automatisch.

Harte Schale, starker Kern: Das Gehäuse aus hochwertigem Edelstahl ist nicht nur ästhetisch wertvoll, sondern auch bemerkenswert widerstandsfähig und perfekt für alltägliche Herausforderungen gerüstet. Darunter werkelt ein starker Akku, der bis zu 14 Tage lang hält.

Flexibel und vielseitig: Die Smartwatch ist mit den Betriebssystemen Android und iOS kompatibel und erlaubt euch eine mühelose Synchronisation von Terminen, Erinnerungen und anderen relevanten Daten. Die Bluetooth-Verbindung ermöglicht eine problemlose Kopplung mit eurem Smartphone, sodass ihr Anrufe und Benachrichtigungen direkt am Handgelenk erhalten könnt.

Ideale Sport-Begleitung: Mit dem Herzfrequenzsensor habt ihr euren Puls im Blick und könnt euer Training effektiv gestalten. Die Hauptkomponente dieser Smartwatch ist der Beschleunigungssensor, der all eure Bewegungen analysiert und ausführliche Trainings-Daten liefert. Wenn euer Puls mal zu hoch geht, gibt euch die Smartwatch einen unaufdringlichen Hinweis. Außerdem vibriert die Uhr bei neuen Nachrichten, damit ihr immer up to date seid, ohne das Training zu unterbrechen.

