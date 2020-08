Im Rahmen der „Weekend Deals“ hat Saturn.de bis Montag um 9 Uhr unter anderem diverse Smartphones reduziert, wie etwa das Xiaomi Redmi Note 9.

Das bietet das Xiaomi Redmi Note 9: Das erst im Mai dieses Jahres vorgestellte Mittelklassemodell bietet eine leicht abgespeckte Ausstattung, die wie bei Xiaomi üblich zu einem vergleichsweise günstigen Preis daherkommt.

Das 6,53 Zoll große IPS-Display mit dem beständigen Gorilla-Glas 5 bietet eine Auflösung von 2.340 x 1.080 Bildpunkten, während der Octacore-Chip Mediatek Helio G85 für ausreichend Leistung sorgt, gepaart mit immerhin 3 GByte Arbeitsspeicher.

Der 64 GByte große Festspeicher ist etwa klein, lässt sich aber via microSD-Karte um zusätzliche 256 GByte erweitern. Mit an Bord ist auch das aktuelle Android 10.

Starke Kamera und Akku: Für schöne Fotos und Videos gibt es eine Vierfachkamera auf der Rückseite, bestehend aus einer Hauptkamera mit 48 Megapixel sowie einem Weitwinkelobjektiv, einem Tiefenschärfesensor und einem Makroobjektiv. Derweil ist der Akku mit 5.020 mAh ebenfalls besonders großzügig dimensioniert.

Konnektivität und Schnittstellen: USB-C 2.0 (OTG), 3,5 mm-Klinke, WLAN 802.11a/​b/​g/​n/​ac, Bluetooth 5.0, NFC, Infrarot-Port, Fingerabdrucksensor (hinten)

Das sagen Nutzer: Das Smartphone wird auf Saturn.de wird mit durchschnittlich 5 von 5 Sternen in vier Rezensionen positiv bewertet.

Gelobt werden wird vor allem die gute Ausstattung zum günstigen Preis. Lediglich in einem Fall wird moniert, dass sich manche vorinstallierte Apps nur deaktivieren, aber nicht entfernen lassen.

Im Test: Chip.de hat dem Modell die Note 2,4 („Gut) gegeben und urteilt im Fazit wie folgt:

„Mit dem Xiaomi Redmi Note 9 bietet der Hersteller ein neues Smartphone im unteren Preissegment an. Rahmen und Rückseite sind aus Kunststoff gefertigt, unser Testgerät schimmert in einem unauffälligen und schicken Blau. Das sieht gut aus, wenn auch nicht lange, denn Fingerabdrücke fühlen sich auf dem Kunststoff besonders wohl. Ohne Hülle steht hier also regelmäßiges Polieren auf dem Plan.

Auf der Vorderseite sitzt ein 6,5 Zoll großer IPS-Bildschirm (LC-Display), eine vollständig einhändige Bedienung im Alltag ist bei dieser Größe kaum mehr möglich. Das Panel bedeckt über 80 Prozent der Vorderseite, die Displayränder geraten angenehm dünn. Kritik muss sich das Xiaomi-Handy allerdings für seine maximale Bildschirmhelligkeit anhören. In unserem Labortest erreichen wir ein Maximum von 385,7 cd/m². Für die Benutzung in Gebäuden reicht das zwar gut aus, im Freien wird es aber bereits schwierig, selbst an bewölkten Tagen.

Mit insgesamt 2.340 x 1.080 Pixel (Full-HD-Plus-Auflösung) zeigt das Display 394 Pixel pro Zoll. Damit ist es gut scharf und reicht für die Alltagsnutzung vollkommen aus. Gleiches gilt auch für die Farbdarstellung: Wir messen eine Abdeckung von 116,6 Prozent des sRGB-Farbraums, sowie rund 85 Prozent des DCI-P3-Farbraums. Gegen die Farbkraft eines typischen OLED-Panels kommt das Xiaomi aber nicht an. Sehr überzeugend sind allerdings die Kontrastwerte: Mit einem Wert von bis zu 158:4 lässt das Xiaomi hier keine Wünsche offen. Zudem ist das Display zu 99,89 Prozent korrekt und damit mehr oder weniger perfekt kalibriert.“