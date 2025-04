Schedule 1 ist ein First-Person-Simulator, in dem Spieler ein kriminelles Imperium aufbauen und Drogen wie Marihuana produzieren und verkaufen. Das Spiel kombiniert Wirtschaftssimulation mit interaktiven Minispielen für den Herstellungsprozess und bietet sowohl Einzelspieler- als auch Koop-Modi für bis zu vier Spieler. Seit dem Early-Access-Start am 24. März 2025 hat es Beliebtheit auf Steam erlangt und wird regelmäßig mit Updates erweitert. Eine kostenlose Demo namens „Free Sample“ ist auf Steam verfügbar.

