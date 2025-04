Entwickler nutzen angesagtes Steam-Spiel für schnelles Geld, täuschen Gamer, bringen dreiste Kopie auf PS5

99 Käse-Naan, bitte! In Monster Hunter Wilds sieht das Essen so lecker aus, dass Restaurants einen Boom erleben

Wer ganz vorn in der Rangliste von Monster Hunter Wilds stehen will, muss Rathian und Co. in Millisekunden besiegen

So findet ihr das flauschige Huhn in Monster Hunter Wilds

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Schedule 1 es auf die Konsolen schaffen könnte, aber da es sich um ein Indie-Spiel handelt und derzeit der einzige Entwickler das Spiel mit Patches und einigen Updates versorgt, könnte es noch einige Jahre dauern, wenn überhaupt. Was der Entwickler hinter Schedule 1 noch vorhat, zeigen wir euch in der Roadmap: Schedule 1 und seine Roadmap: Alle Inhalte, die ihr zukünftig erwarten könnt

Schedule 1: Alle Cheats in der Liste – So öffnet ihr die Konsole

Wie dreist sind die Kopien? Bislang haben es zwei Kopien in den PlayStation-Store geschafft, die unter „Schedule 1 Syndicate“ und „Schedule 1: Dope Empire“ gelistet wurden. Ersteres wurde von PlayStation schon vom Markt genommen, aber zweiteres kann noch im Shop angesehen werden (via store.playstation.com ).

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to