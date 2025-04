Schedule 1 ist der neue Hit auf Steam, in dem Spieler wie Walter White aus Breaking Bad ihr Drogenimperium aufbauen und viel Kohle scheffeln. Wir zeigen euch passend zum Spiel alle wichtigen Infos für den Release, mögliche Updates und der Roadmap.

Was ist Schedule 1? In Schedule 1 könnt ihr euren eigenen Charakter erstellen und dann eure Reise als angehender Drogenhändler antreten. Ziel ist es, ein Drogenimperium aufzubauen, den Herstellungsprozess zu erweitern, Angestellte zu delegieren und haufenweise zu Geld verdienen.

Obwohl Schedule 1 nicht für seine atemberaubende Grafik bekannt ist, konnte sich das Spiel zum Start seines Early Access rasant durchsetzen und sich einer großen Spielerzahl erfreuen (via SteamDB). Neben Solo-Play könnt ihr auch im Koop mit euren Freunden die Stadt unsicher machen und euch gegen das Gesetz auflehnen. Zurzeit befindet sich das Spiel im Early Access in einer Art Beta.

Alles zu den Plattformen, Release, Updates und Roadmap

Wann ist der vollständige Release? Das lässt sich noch nicht genau festlegen. Laut der offiziellen Steam-Page des Spiels (via store.steampowered.com) schreibt der leitende und einzige Entwickler von Schedule 1, dass sein Spiel bis zu 2 Jahre im Early Access verbleiben wird.

Welche Plattformen werden unterstützt? Schedule 1 gibt es derzeit nur auf Steam. Ein Konsolen-Release für die Xbox und PS5 oder Nintendo Switch wirkt derzeit eher unwahrscheinlich. Die Idee wurde aber noch nicht vom Entwickler verneint.

Wie viel kostet das Spiel? Schedule 1 kostet derzeit 19,50 € auf Steam. Der Preis wird sich jedoch um 25–50 % erhöhen, sollte das Spiel seinen vollen Release feiern.

Gibt es regelmäßige Updates? Ja, die soll es geben. Erst kürzlich erschien am 07. April ein neues Update, das einige Probleme beheben soll und viele neue Features mitbringt (via store.steampowered.com). Weitere Updates sollen in Zukunft folgen, beachtet jedoch, dass es sich beim Entwickler TVGS um eine einzelne Person handelt. Der Umfang des Supports sowie das Updaten des Spiels kann dementsprechend länger dauern.

Gibt es eine Roadmap? Nicht direkt, es gibt vielmehr ein Trello – ein Board, in dem der Entwickler von Schedule 1 alle großen und kleinen Ideen sammelt, die er dann nach und nach in das Spiel implementiert. Dabei geht es neben neuen Drogensorten und Kämpfen mit dem Kartell auch um kleine Dinge wie neue Wetterverhältnisse. Eine genaue Liste über die Roadmap findet ihr hier in unserer detaillierten Übersicht: Schedule 1 und seine Roadmap: Alle Inhalte, die ihr zukünftig erwarten könnt