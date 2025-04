Schedule 1: Kundenliste mit den besten Kombinationen für eure Dealer

In Schedule 1 ist es zu wichtig zu wissen, welche Kunden zu welchem Dealer passen, damit ihr den besten Profit herausschlagen könnt. Wir zeigen euch deshalb für jeden Dealer eine Kundenliste, die euch viel Kohle einbringen kann.

Warum ist die Auswahl der Kunden wichtig? Wenn ihr Dealer mit eurem Stoff beliefert, könnt ihr zudem auch entscheiden, welche Kunden bei ihnen einkaufen. Wichtig ist hier zu wissen, welcher Kunde zu welchem Dealer passt, denn genau dieser Unterschied kann euren Profit schmälern oder erhöhen.

Damit ihr also effizient und ohne viel Aufwand an viel Geld rankommt, zeigen wir euch für jeden verfügbaren Dealer eine Liste mit passenden Kunden. Wenn ihr andere Listen habt, die noch mehr Profit abwerfen, könnt ihr diese gerne mit anderen Lesern in den Kommentaren teilen. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr schnell zu den einzelnen Dealern springen:

Kundeliste für Benji Coleman

Peter File

Donna Martin

Kathy Henderson

Mick Lubbin

Austin Steiner

Peggy Meyers

Sam Thompson

Kyle Cooley

Kundenliste für Molly Presley

Joyce Ball

Meg Cooley

Trent Sherman

Marco Barone

Doris Lubbin

Jerry Montero

Keith Wagner

Mac Cooper

Kundenliste für Brad Crosby

Louis Fourier

Kevin Oakley

Eugene Buckley

Jennifer Rivera

Lucy Pennington

Elizabeth Homley

Randy Caulfield

Geraldine Poon

Kundeliste für Wei Long

Chris Sullivan

Hank Stevenson

Alison Knight

Karen Kennedy

Jack Knight

Carl Bundy

Dennis Kennedy

Jackie Stevenson

Kundenliste für Jane Lucero

Lisa Gardener

Marco Barone

Cranky Frank

Anna Chesterfield

Greg Figgle

Keith Wagner

Javier Perez

Genghis Barn

Kundenliste für Leo Rivers

Lily Turner

Walter Cussler

Fiona Hancock

Jen Heard

Herbert Blueball

Michael Boog

Pearl Moore

Ray Hoffman

Was sollte ich beachten? Wichtig ist dabei zu erwähnen, dass ihr Kunden, die große Mengen kaufen, für euch reservieren solltet. So könnt ihr den Verkauf besser steuern und so mehr Geld und XP verdienen. Habt ihr zudem für jeden eurer Dealer die passenden Kunden gefunden, könnt ihr mit dem Angebot eurer Händler herumexperimentieren.

Je nach Sortiment könnt ihr so deren Profit steigern und so von mehr Gewinn profitieren. Sucht jetzt noch eine große Liste mit den besten Drogen-Rezepten? Dann haben wir genau die passende Liste für euch: Schedule 1: Die besten Rezepte, um viel Geld zu verdienen