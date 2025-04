Schedule 1: Liste aller Dead Drops (Toten Briefkästen)

Baldur’s Gate 3: Bladesinger Build in Patch 8 – So baut ihr eure Klingengesang-Magier

Das gute ist, ihr müsst eure Schulden nicht sofort bei ihnen bezahlen, wenn ihr eine Bestellung getätigt habt. Stattdessen sammelt ihr pro Händler Schulden an, die ihr dann an den Stash Boxen begleichen könnt. Diese sind mit demselben weißen X markiert wie die Dead Drops.

Alle Dead Drops sehen so aus wie Metallkappen, die an Wänden von ausgewählten Gebäuden eingelassen wurden (siehe Titelbild). Diese sind für eine bessere Erkennung zudem mit einem weißen X markiert, damit ihr sie nicht überseht. Hier könnt ihr alle Dead Drops finden:

Die Rohmaterialien für das Kochen eurer Drogen bekommt ihr in Schedule 1 nicht vor die Tür geliefert, ihr müsst dafür Dead Drops, sogenannte Tote Briefkästen aufsuchen und sie dann ausräumen. Insgesamt gibt es 23 in der Anzahl, doch wo stecken sie? Wir zeigen es euch.

