8 Tipps und Tricks zu Schedule 1, die ihr noch nicht kennt

Obwohl Schedule 1 simpel wirkt, besitzt das Spiel eine große Tiefe. Damit ihr euch auf dem Markt beweisen und überleben könnt, zeigen wir euch nützliche Tipps.

Was sind das für Tipps? Es handelt sich dabei um Tipps und Tricks, die euer Spielerlebnis verbessern oder euch sogar mehr Geld einbringen können.

Wir haben euch dabei die besten Tipps herausgesucht, die nicht jeder kennt oder die euch erst zu einem späteren Zeitpunkt eures Spieldurchlaufs klar werden. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zudem schnell auf die einzelnen Tipps springen, sollte euch nur eine bestimmte Auswahl interessieren:

1. Das goldene Skateboard ist ein Pflichtkauf

Für viele ist das Skateboard die beste Möglichkeit, sich schnell durch Hyland Point fortzubewegen. Es gibt 5 verschiedene Exemplare zu kaufen. Besucht dazu den Container „Shred Shack“, der sich neben „Bud’s Bar“ befindet. Meist entscheiden sich Spieler für das Modell, das ihnen optisch besser gefällt. Ihr solltet jedoch lieber auf das goldene Skateboard setzen, denn es ist das schnellste seiner Art.

Alle Skateboards die es in Schedule 1 gibt (via sportskeeda.com)

Das goldene Skateboard kostet euch 1.500 $, doch die sind top investiert. Das Board ist sehr schnell, wendig und kann jederzeit von euch benutzt werden, weil es in euer Inventar passt. Möchtet ihr also ein rasantes Fortbewegungsmittel, dann kauft das Board gleich zu Beginn.

2. Die Polizei ist vorhersehbar

Wenn ihr eure Kuriertätigkeiten ausübt, ist das Schlimmste, was euch passieren kann, von der Polizei geschnappt zu werden. Doch wie kann man ihnen aus dem Weg gehen? Ganz einfach, ihr lernt ihre Patrouillen auswendig und bewegt euch durch Hyland Point, ohne in ihren Blickwinkel zu geraten.

Die NPCs von Schedule 1 haben immer dieselben Patrouillenrouten und fahren diese immer wieder ab – es gibt also keine Abweichungen. Wenn ihr diese Routen auswendig lernt, könnt ihr unter dem Radar der Polizei handeln.

Ihr solltet vermeiden, in das Sichtfeld der Gesetzeshüter zu gelangen, denn sonst werden sie auf euch aufmerksam. Versucht also, den direkten Blick der Polizei zu vermeiden. Ihr könnt euch tatsächlich hinter dem Rücken der Polizei davonschleichen, ohne gesehen zu werden.

3. Führt eure Lieferungen immer „Late Night“ aus

Ihr habt haufenweise Nachrichten von euren Kunden und euch sind die Lieferzeiten egal, Hauptsache schnell den Stoff an den Käufer bringen und das Geld einkassieren? Wenn ja, dann habt ihr viel Geld in den Sand gesetzt.

Wenn ihr Lieferungen durchführt, setzt eure Lieferzeit auf „Late Night“. Ds gewährt euch den sogenannten „Curfew Bonus“, auch bekannt als Sperrzeit-Bonus. Dieser beträgt 20 % des Verkaufspreises und wird auf euren Gewinn draufgerechnet – und das pro Lieferung. Ihr könnt also bei 1.000 $ Meth rund 200 $ extra Cash erhalten, wenn ihr eure Lieferungen „Late Night“ durchführt. Summiert ihr eure Boni, kommt ihr so auf ein nettes Trinkgeld.

4. Es gibt 6 Fahrzeuge, aber nur eine richtige Wahl

Wenn es um Fahrzeuge geht, dann habt ihr neben eurem Skateboard auch die Möglichkeit, ein Auto zu kaufen. Insgesamt stehen euch 6 verschiedene Fahrzeuge zur Auswahl, doch für welches sollte man sich entscheiden und spielt der Preis eine Rolle?

Wichtig ist beim Kauf auf eines zu achten: Lagerplatz. Beim verfügbaren Stauraum gibt es ein Fahrzeug, das alle anderen schlägt – The Veeper.

Bei Hyland Auto könnt ihr Fahrzeuge kaufen – The Veeper rot markiert (via schedule-1.fandom.com)

Dieser Transporter kostet schlappe 9.000 $ und bietet aber durch seine Klasse Platz für 16 Lagerplätze. Das ist sehr praktisch, wenn ihr mit eurem Van Dinge transportieren und in ein anderes Lager bringen wollt.

Die anderen Fahrzeuge lohnen sich nicht, weil sie nicht die Menge an Lagerplatz bieten, über die The Veeper verfügt. Zudem ist The Veeper schnell genug und kann effektiv beschleunigen, wenn ihr mal durch die Straßen heizen wollt.

5. Investiert frühzeitig in Nebengeschäfte

Ihr werdet in Schedule 1 schnell bemerken, dass euer Bargeld stetig mehr wird, doch euer Bankkonto bleibt leer. Da ihr das Geld nicht einfach einzahlen könnt, müsst ihr Geldwäsche betreiben. Es ist also wichtig, schon früh im Spiel in Nebengeschäfte zu investieren, damit ihr euer Geld waschen könnt. Sonst habt ihr hunderttausende Dollar in eurer Brieftasche, aber keinen Cent auf der Bank.

6. Achtet auf die Qualität eurer Drogen

Es gibt verschiedene Mittel, um eure Drogen zu verbessern. Die beste Methode ist, schon früh damit anzufangen, eure Pflanzen zu düngen.

Düngt ihr eure Gewächse regelmäßig, verbessert sich die Qualität eurer Drogen und eure Kunden werden zufrieden sein. Ignoriert ihr diesen Akt, werdet ihr an Zufriedenheit eurer Kunden einbüßen, und das ist schlecht für das Geschäft.

7. Der Kauf einer Waffe: Notwendig oder Geldverschwendung?

Das Straßenleben kann gefährlich sein und als Dealer sollte man sich bewaffnen, doch lohnt sich das in Schedule 1?

Was Kämpfe anbelangt, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Solange ihr eure Kunden nicht mit billigem Stoff abzieht, euch nicht mit dem Pfandleiher anlegt und der Polizei aus dem Weg geht, benötigt ihr keine Waffen – und schon gar nicht eine Pistole.

Ein Waffenhändler bereit euch Knarren zu verkaufen (via gamerblurb.com)

Ihr könnt euch also gern das Geld sparen. Möchtet ihr das Leben eines Gesetzlosen aber immersiv erleben, könnt ihr ruhig auf Messer oder Pistolen zurückgreifen.

8. Schläge können NPCs helfen

Weniger ein Tipp und vielmehr eine Hilfestellung. Wenn ihr mit einem NPC interagieren wollt, aber nicht das Fenster angezeigt wird, mit dem ihr Handlungen wie den Verkauf eurer Drogen fortsetzen könnt, gebt dem NPC mit eurem Skateboard oder eurer Faust eine mit. Meist fängt sich dieser NPC dann wieder und ihr könnt die Interaktion auswählen, die ihr benötigt.

Seid aber vorsichtig, es gibt einige NPCs, die ziehen, dann ihre Knarren oder sogar ein Messer und wollen euch zu Leibe rücken.

Das waren unsere 8 Tipps und Tricks, die euer Leben auf Hyland Point verbessern können. Habt ihr andere Tipps, die in unserer Liste fehlen? Dann teilt diese gern mit der Community und schreibt einen Kommentar. Mehr zu Schedule 1 findet ihr hier: Schedule 1: Mods installieren – Die besten Erweiterungen für den PC