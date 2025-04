Schedule 1: Mods installieren – Die besten Erweiterungen für den PC

Schedule 1 steckt noch im Early Access, doch ihr könnt mit Mods euer Spielerlebnis verbessern. Wir zeigen euch deshalb, wie ihr Mods installieren könnt, wo die beste Anlaufstelle dafür ist und welche Mods zu den besten gehören.

Wie installiere ich Mods? Um Mods zu installieren, benötigt ihr erstmal folgende Dinge:

Das Spiel „Schedule 1“ installiert auf eurem Rechner

Eine Mod, die ihr installieren wollt, am besten aus einer vertrauenswürdigen Quelle (z. B. Nexus Mods)

Das Programm „Melon Loader“

Je nachdem wo ihr eure Mods installiert, geben euch die Ersteller der Mods meist Anleitungen mit an die Hand, damit ihr wisst, was ihr bei der Installation beachten solltet. Wir empfehlen euch, wenn ihr Mods installiert, auf Nexus Mods zu schauen. Unter „Description“ wird oft eine Anleitung geteilt, wie ihr die jeweilige Mod installieren könnt und welche Programme ihr noch dazu benötigt.

Dort lassen sich überwiegend seriöse Mods finden, die zudem narrensichere Anleitungen bieten. Wer Mods jedoch in die Daten von Schedule 1 packen will, braucht oft ein zweites Programm, den Melon Loader (via melonwiki.xyz). Mit diesem könnt ihr die .dll-Dateien in Schedule 1 abspeichern und sie so nutzen.

Mods installieren: Das sind die besten für Schedule 1

Wo kann ich Mods installieren? Die wohl beste und sicherste Anlaufstelle ist Nexus Mods (via nexusmods.com). Auf dieser könnt ihr kostenlos verschiedene Mods herunterladen.

Die meisten Autoren erklären zudem, wie ihr ihre Mods herunterladen könnt und welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die Mods funktionieren können. Beachtet jedoch, dass ihr beim Modden ein Backup eures Spielstandes anfertigen solltet. Mods neigen dazu, Spielstände gern zu vernichten.

Welche Mods lohnen sich für Schedule 1? Wenn ihr Schedule 1 modden wollt, werdet ihr auf Nexus Mods bis zu 255 Mods entdecken. Da ist es schwierig zu wissen, welche sich lohnen und welche man ignorieren sollte. Wir geben euch aber 5 Optionen, die ihr definitiv ausprobieren solltet:

Increased Stack Limit (via nexusmods.com) Funktion: Erhöht eure Stapelgrenze auf 60 Einheiten pro Inventarplatz. Verschiedene Substanzen können nicht gestapelt werden.

Simple backpack mod (via nexusmods.com) Funktion: Fügt ein separates Inventarfenster in Form eines Rucksacks hinzu. So könnt ihr noch mehr mit euch schleppen. Beachtet, dass die Items aus dem Rucksack verloren gehen, wenn ihr das Spiel speichert oder beendet.

Minimap – Full Version (via nexusmods.com) Funktion: Fügt eine Minimap und die Uhrzeit rechts oben auf eurer Bildschirmseite.

AutoSave (via nexusmods.com) Funktion: Das Spiel wird jetzt alle 5 Minuten automatisch gespeichert.

Dealer Tracker (via nexusmods.com) Funktion: Lässt euch all eure Dealer überwachen. Ihr könnt ihr dabei sehen, wie viel Geld sie noch haben, ob sie noch genügend Ware besitzen und welche Kunden sie bedienen.



Mehr zum Thema Mehr zum Thema Schedule 1 und seine Roadmap: Alle Inhalte, die ihr zukünftig erwarten könnt von Christos Tsogos

Das waren alle Infos über das Modding in Schedule 1. Neben Mods könnt ihr aber auch Cheats eingeben, um euch einen Vorteil zu verschaffen oder schwere Zeiten zu überstehen. Wie ihr Cheats in Schedule 1 aktiviert und welche es gibt, erfahrt ihr hier in unserer Liste: Schedule 1: Alle Cheats in der Liste – So öffnet ihr die Konsole