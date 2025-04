Schedule 1: Die besten Rezepte, um viel Geld zu verdienen

In Schedule 1 müsst ihr eure Drogen selbst zusammenmixen, um sie dann als fertiges Produkt zu verkaufen. Wir zeigen euch deshalb eine Liste mit den besten Rezepten, um viel Geld zu verdienen.

Wie unterscheiden sich Rezepte? In Schedule 1 könnt ihr verschiedene Arten von Drogen herstellen, doch dafür benötigt ihr die richtigen Zutaten. Je nachdem, was ihr in euer Rezept packt, verändern sich die Effekte und auch der Preis eurer Droge. Es kann also ratsam sein, sich die besten Rezepte zu merken, um so den höchsten Gewinn zu erzielen.

Wir zeigen euch deshalb in unserer Liste die besten Rezepte für jede Sorte und ebenso einige für Anfänger und Starter, um euer Unternehmen schnell aufzubauen. Beachtet, dass unsere Listen auf Englisch sind, weil das Spiel noch keine deutsche Fassung besitzt. Mit unserem Verzeichnis könnt ihr zu jeder Sorte wechseln, die euch gerade interessiert.

Listen mit den besten Rezepten in Schedule 1

Wir bieten euch mehrere Listen an, je nachdem, welche Droge ihr herstellen wollt. Dabei zeigen wir euch die notwendigen Zutaten sowie den Preis, den ihr von euren Kunden verlangen könnt. Wir fangen aber zuerst mit guten Rezepten für Anfänger und Starter an, denn ihr könnt das komplizierte und beste Zeug erst zusammenbrauen, wenn ihr euch auf dem Markt etabliert habt.

Die besten Rezepte für Anfänger/Starter

Diese Rezepte können mit den einfachsten Zutaten gebraut werden. Sie sind kostengünstig und zielen darauf ab, einen hohen Gewinn zu erwirtschaften:

Droge Zutaten Verkaufspreis Wirkung OG Kush – Donut

– Mouth Wash

– Cuke, Banana

– Viagra

– Flu Medicine 127 $ – Anti-Gravity

– Jennerising

– Balding

– Thought-Provoking

– Gingeritis

– Tropic Thunder

– Sedating OG Kush – Donut

– Mouth Wash

– Cuke

– Banana

– Viagra 118 $ – Anti-Gravity

– Jennerising

– Balding

– Thought-Provoking

– Gingeritis

– Tropic Thunder OG Kush – Banana

– Cuke

– Banana 80 $ – Jennerising

– Thought-Provoking

– Energizing

– Gingeritis OG Kush – Mouth Wash

– Cuke

– Viagra

– Banana 103 $ – Anti-Gravity

– Balding

– Thought-Provoking

– Tropic Thunder

– Gingeritis Green Crack – Viagra

– Horse Semen 77 $ – Energizing

– Tropic Thunder

– Long Faced Green Crack – Gasoline

– Viagra 65 $ – Bright-Eyed

– Toxic

– Tropic Thunder Sour Diesel – Cuke

– Flu Medicine

– Banana 71 $ – Refreshing

– Thought-Provoking

– Sedating

– Gingeritis Sour Diesel – Cuke

– Flu Medicine

– Mega Bean 81 $ – Refreshing

– Cyclopean

– Sedating

– Foggy

Die besten Rezepte für OG Kush

Zutaten Verkaufspreis Wirkung – Paracetamol

– Cuke

– Paracetamol

– Gasoline

– Cuke

– Mega Bean

– Battery 164 $ – Anti-Gravity

– Glowing

– Balding

– Tropic Thunder

– Zombifying

– Cyclopean

– Foggy

– Bright-Eyed – Paracetamol

– Viagra

– Chili

– Horse Semen 109 $ – Slippery

– Bright-Eyed

– Tropic Thunder

– Spicy

– Long Faced – Horse Semen

– Paracetamol

– Gasoline

– Cuke

– Mega Bean

– Paracetamol

– Mega Bean

– Battery 172 $ – Anti-Gravity

– Long Faced

– Tropic Thunder

– Zombifying

– Cyclopean

– Glowing

– Foggy

– Bright-Eyed – Paracetamol

– Viagra

– Donut

– Banana

– Cuke

– Paracetamol

– Banana 136 $ – Anti-Gravity

– Jennerising

– Tropic Thunder

– Calorie-Dense

– Thought-Provoking

– Balding

– Sneaky

– Gingeritis

Die besten Rezepte für Sour Diesel

Zutaten Verkaufspreis Wirkung – Paracetamol

– Energy Drink

– Cuke

– Motor Oil

– Cuke

– Battery

– Energy Drink 112 $ – Refreshing

– Anti-Gravity

– Athletic

– Sneaky

– Slippery

– Energizing

– Bright-Eyed – Iodine

– Paracetamol

– Chili

– Viagra

– Paracetamol

– Cuke

– Motor Oil 144 $ – Thought-Provoking

– Jennerising

– Bright-Eyed

– Spicy

– Tropic Thunder

– Anti-Gravity

– Munchies

– Slippery – Cuke

– Flu Medicine

– Donut

– Mega Bean

– Battery 102 $ – Refreshing

– Glowing

– Sedating

– Calorie-Dense

– Foggy

– Bright-Eyed – Iodine

– Horse Semen 85 $ – Electrifying

– Jennerising

– Long Faced

Die besten Rezepte für Green Crack

Zutaten Verkaufspreis Wirkung – Gasoline

– Paracetamol

– Cuke

– Banana

– Gasoline

– Cuke

– Viagra

– Banana 148 $ – Cyclopean

– Tropic Thunder

– Jennerising

– Thought-Provoking

– Anti-Gravity

– Bright-Eyed

– Energizing

– Gingeritis – Paracetamol

– Cuke

– Banana

– Viagra

– Donut 106 $ – Jennerising

– Sneaky

– Thought-Provoking

– Gingeritis

– Tropic Thunder

– Calorie-Dense – Addy

– Battery

– Chili

– Iodine

– Viagra 116 $ – Energizing

– Thought-Provoking

– Bright-Eyed

– Spicy

– Jennerising

– Tropic Thunder – Donut

– Flu Medicine

– Viagra

– Battery

– Addy

– Iodine 120 $ – Energizing

– Calorie-Dense

– Gingeritis

– Tropic Thunder

– Bright-Eyed

– Thought-Provoking

– Jennerising

Die besten Rezepte für Grandaddy Purple

Zutaten Verkaufspreis Wirkung – Viagra

– Paracetamol

– Energy Drink

– Cuke

– Banana

– Paracetamol

– Motor Oil 139 $ – Anti-Gravity

– Tropic Thunder

– Jennerising

– Athletic

– Thought-Provoking

– Gingeritis

– Sneaky

– Slippery – Addy

– Battery

– Mega Bean

– Flu Medicine

– Cuke 101 $ – Thought-Provoking

– Energizing

– Bright-Eyed

– Cyclopean

– Sedating – Energy Drink

– Paracetamol 74 $ – Anti-Gravity

– Athletic

– Sneaky – Banana

– Cuke

– Paracetamol

– Gasoline

– Cuke

– Battery

– Horse Semen

– Mega Bean 167 $ – Sedating

– Electrifying

– Glowing

– Tropic Thunder

– Zombifying

– Cyclopean

– Bright-Eyed

– Long Faced

Die besten Rezepte für Meth

Zutaten Verkaufspreis Wirkung – Gasoline

– Cuke

– Battery

– Mega Bean 203 $ – Zombifying

– Cyclopean

– Bright-Eyed

– Foggy – Cuke

– Viagra

– Mega Bean 167 $ – Cyclopean

– Tropic Thunder

– Foggy – Energy Drink

– Mouth Wash

– Battery

– Horse Semen 178 $ – Athletic

– Balding

– Bright-Eyed

– Long Faced – Addy, Battery

– Horse Semen

– Chili

– Mouth Wash

– Viagra

– Paracetamol

– Motor Oil 277 $ – Athletic

– Bright-Eyed

– Long Faced

– Spicy

– Balding

– Tropic Thunder

– Sneaky

– Slippery

Die besten Rezepte für Kokain

Zutaten Verkaufspreis Wirkung – Banana

– Cuke

– Paracetamol

– Gasoline

– Cuke

– Battery

– Horse Semen 729 $ – Electrifying

– Glowing

– Tropic Thunder

– Zombifying

– Cyclopean

– Bright-Eyed

– Long Faced

– Foggy – Horse Semen

– Viagra

– Mean Bean

– Cuke 414 $ – Long Faced

– Tropic Thunder

– Cyclopean

– Energizing – Battery

– Addy

– Paracetamol

– Chili

– Cuke

– Energy Drink

– Motor Oil 513 $ – Bright-Eyed

– Thought-Provoking

– Anti-Gravity

– Sedating

– Munchies

– Athletic

– Slippery – Iodine

– Horse Semen

– Battery

– Viagra 420 $ – Jennerising

– Long Faced

– Bright-Eyed

– Tropic Thunder

Die besten Rezepte, um euren Gewinn zu maximieren

Bei dieser Liste handelt es sich um Rezepte, die geringe Herstellungskosten haben, dafür aber den höchsten Gewinn erzielen und garantieren, dass eure Kunden langfristig bei euch einkaufen. Möchtet ihr also richtig viel Kohle scheffeln, solltet ihr diese ausprobieren.

Sorte Zutaten Einkaufs- und Verkaufswert Wirkung Meth – Paracetamol

– Cuke

– Banana Einkauf: 7 $

Verkauf: 144 $ – Jennerising

– Thought-Provoking

– Gingeritis Meth – Banana

– Cuke

– Paracetamol

– Gasoline, Cuke

– Battery

-Horse Semen

– Mega Bean Einkauf: 38 $

Verkauf: 340 $ – Electrifying

– Glowing

– Tropic Thunder

– Zombifying

– Cyclopean

– Bright-Eyed

– Long Faced

– Foggy Kokain – Motor Oil

– Cuke

– Paracetamol

– Gasoline

– Cuke

– Battery

– Horse Semen

– Mega Bean Einkauf: 42 $

Verkauf: 735 $ – Anti-Gravity

– Glowing

– Tropic Thunder

– Zombifying

– Cyclopean

– Bright-Eyed

– Long Faced

– Foggy Kokain – Banana

– Cuke

– Paracetamol

– Gasoline

– Cuke

– Battery

– Horse Semen

– Mega Bean Einkauf: 38 $

Verkauf: 729 $ – Electrifying

– Glowing

– Tropic Thunder

– Zombifying

– Cyclopean

– Bright-Eyed

– Long Faced

– Foggy OG Kush – Paracetamol

– Cuke

– Paracetamol

– Gasoline

– Cuke

– Mega Bean

– Battery Einkauf: 30 $

Verkauf: 164 $ – Anti-Gravity

– Glowing

– Balding

– Tropic Thunder

– Zombifying

– Cyclopean

– Foggy

– Bright-Eyed OG Kush – Banana

– Cuke

– Banana Einkauf: 6 $

Verkauf: 80 $ – Jennerising

– Thought-Provoking

– Energizing

– Gingeritis Sour Diesel – Mouth Wash

– Donut

– Cuke

– Flu Medicine

– Energy Drink

– Banana

– Paracetamol Einkauf: 22 $

Verkauf: 125 $ – Refreshing

– Jennerising

– Calorie-Dense

– Thought-Provoking

– Anti-Gravity

– Athletic

– Gingeritis

– Sneaky Sour Diesel – Viagra

– Flu Medicine

– Donut Einkauf: 9 $

Verkauf: 75 $ – Refreshing

– Tropic Thunder

– Sedating

– Calorie-Dense Green Crack – Viagra

– Mega Bean Einkauf: 11 $

Verkauf: 83 $ – Cyclopean

– Tropic Thunder

– Foggy Green Crack – Energy Drink

– Paracetamol

– Gasoline

– Cuke

– Battery

– Mega Bean

– Chili Einkauf: 38 $

Verkauf: 166 $ – Glowing

– Long Faced

– Tropic Thunder

– Zombifying

– Cyclopean

– Bright-Eyed

– Foggy

– Spicy Granddaddy Purple – Paracetamol

– Cuke

– Paracetamol

– Gasoline

– Cuke

– Mega Bean

– Battery Einkauf: 30 $

Verkauf: 154 $ – Sedating

– Glowing

– Balding

– Tropic Thunder

– Zombifying

– Cyclopean

– Foggy

– Bright-Eyed Granddaddy Purple – Viagra

– Cuke

– Mega Bean Einkauf: 13 $

Verkauf: 92 $ – Sedating

– Tropic Thunder

– Cyclopean

– Foggy

Das benötigt ihr, um eure Ware zu mixen

Um eure Drogen zusammenzubrauen, benötigt ihr erstmal eine Mischstation (Mixing Station), die ihr für 500 $ beim Baumarkt kaufen könnt. Ihr schaltet die Mischstation erst mit Hoodlum 1 Rank frei – das erreicht ihr gleich zu Beginn nach einigen Stunden Spielzeit.

Bei der Mischstation könnt ihr unverpackte Produkte mit jeder Zutat mischen, die ihr gekauft habt. Beachtet, dass ihr aber pro Mischvorgang nur eine Zutat hinzufügen könnt und warten müsst, bis dieser fertig ist. Danach könnt ihr eine neue Zutat hinzufügen und den Vorgang mit weiteren Komponenten stetig wiederholen, bis ihr das Produkt erschaffen habt, das ihr benötigt.

Jedes Rezept fängt mit einer der vier Grund-Marihuana-Sorten an und kann von dort aus zu verschiedenen Sorten weiterverarbeitet werden. Einige der teuersten Mischungen sind an komplexe Rezepte gebunden, die viele Komponenten benötigen.

Um den Mischvorgang zu vereinfachen, könnt ihr zum Warehouse gehen und dort das Upgrade der Mischstation kaufen.

Die Mischstation erspart euch die manuelle Auswahl der einzelnen Zutaten. Ist euch das zu komplex und ihr wollt schnellstmöglich Geld in den Taschen haben, könnt ihr auch einfach Cheats verwenden. Mehr dazu findet ihr hier: Schedule 1: Alle Cheats in der Liste – So öffnet ihr die Konsole