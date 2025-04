„Ein Triumph mit Stil“ – Spieler feiern den neuen Anime zu Devil May Cry auf Netflix, weil er sich so wie die alten Games anfühlt

Schedule 1: Alle Cheats in der Liste – So öffnet ihr die Konsole

Wir unsere Kollegen von GRY Online berichten, konnte Movie Games S.A. dafür an anderer Stelle profitieren, denn der Kurs ihrer Aktien an der polnischen Börse ging steil nach oben, offenbar in Erwartung einer dicken Zahlung. Immerhin hat Schedule I Schätzungen zufolge bereits 3 Millionen Einheiten verkauft.

Diese Analyse soll einige Verletzungen des geistigen Eigentums festgestellt haben: Bei Handlung, Spiel-Mechaniken und dem Nutzer-Interface sei gegen Urheberrecht verstoßen worden. Movie Games S.A. will nun mögliche rechtliche Schritte im Sinne des australischen Gesetzes prüfen, da der Solo-Entwickler von Schedule I in Australien sitzt.

Was ist der Vorwurf? Aus einem Bericht der Polnischen Presseagentur PAP geht hervor, dass das Studio wohl schon am 24. März 2025, zum Release von Schedule 1, damit begonnen hat, eine Analyse des Spiels im Vergleich zu ihrem Titel zu erstellen.

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to