Entwickler fragt auf reddit, ob er sich mit doofem Namen sein Game verdirbt, hat jetzt riesigen Hit auf Steam

Im Dezember 2024 fragte ein junger Entwickler in einem Forum auf reddit, ob er sich mit seinem abstrakten Namen vielleicht die Erfolgschance verbaue. Denn der Name seines Games spielt auf einen Ausdruck aus dem US-Recht an. Heute weiß man: Nein. Denn Schedule 1 wurde ein gewaltiger Hit auf Steam.

Das war die Frage: Am 12. Dezember 2024 fragte der Entwickler Tyler von „Tyler’s Video Game Studio“ im reddit GameDev:

Ich sorge mich ein bisschen, dass der Name „Schedule 1“ zu nischig und vage ist und mein Publikum zu stark begrenzt. Die meisten Spiele, die ähnlich sind, haben „Drogen“ oder „Narco“ im Titel. Ich überlege mir, den Namen zu ändern.

Er sei sehr dankbar für Feedback.

Wie wichtig ist ein Name für den Erfolg eines Games auf Steam?

Wie waren die Antworten? Die Frage des Entwicklers wurde auf reddit rege diskutiert. Die Antworten waren freundlich, aber nicht so richtig schlüssig:

Die Antwort mit den meisten Upvotes war: Er denke hier zu viel nach. Der Titel sei nicht so wichtig, der tauche in Trailern auch erst am Schluss auf.

Ein anderer sagt: Richtig schlechte Namen könnten Spielen schon schaden, gerade sehr lange Namen seien schwierig.

Ein anderer sagt: Er möge den Namen „Schedule I“, er wisse zwar gar nicht, was das heißt, aber als er Bilder dazu sah, konnte er Namen und Spiel gleich miteinander in Verbindung bringen

Ein vierter reddit-Nutzer riet dem Entwickler ausdrücklich, sowas wie „Drug Dealer Simulator“ zu meiden. Da komme ihm das Gähnen. Vor allem die Bilder seines Spiels seien gut. Er werde damit schon Erfolg haben.

Was heißt „Schedule 1“ überhaupt?

Woher kommt der Name denn? „Schedule 1“ ist ein Name aus dem US-Recht. Die Drogenbehörde DEA stuft unter „Schedule 1“ alle Drogen ein, die das höchste Potenzial für Missbrauch haben, also sozusagen Drogen der höchsten Gefährdungsstufe.

Insgesamt gibt es 5 verschiedene Gefährdungsstufen.

Einer der Nutzer von reddit warnte den australischen Entwickler daher, den Namen zu nehmen. Der sei doch sehr „US-spezifisch.“

Ein anderer antworte darauf spöttisch, dass „Grand Theft Auto – GTA“ sich auch auf ein US-Gesetz beziehe.

Der Entwickler aber sagte, das stimme schon. Der Name sei US-zentrisch, aber er hoffe, es könne klappen, wenn der Name etabliert sei.

Entwickler hat großen Erfolg mit seinem Spiel auf Steam

So lief es dann wirklich: Schedule 1 ist der Hit des Monats auf Steam und hatte in der Spitze 414.000 Spieler. Die tatsächliche Zahl der Spieler könnte sogar noch viel höher sein, man munkelt, es gibt da einige Raubkopien: Ein 63 Jahre altes Spiel hat 138.000 Spieler auf Steam, weil Piraten ein angesagtes Spiel klauen