Ein 63 Jahre altes Spiel hat 138.000 Spieler auf Steam, weil Piraten ein angesagtes Spiel klauen

Das 63 Jahre alte Spiel Spacewars hat einen neuen Rekord aufgestellt, doch dahinter könnten Spieler stecken, die einen Steam-Hit raubkopieren.

Was ist das für ein 63 Jahre altes Spiel? Auf Steam hat das Spiel Spacewars gerade einen neuen Rekord an gleichzeitig aktiven Spielern aufgestellt. In der Spitze verzeichnete das Spiel über 138.000 Spieler.

Das Kuriose ist dabei: Spacewars ist neben „Tennis for Two“ eines der ersten Videospiele, die jemals entwickelt wurden und erschien bereits 1962 – also sogar 10 Jahre vor „Pong“, dem ersten kommerziell erfolgreichen Videospiel.

Spacewar ist tatsächlich ein Multiplayer-Spiel, in dem zwei Spieler zwei Raumschiffe steuern und einen Stern umkreisen. Dieser Stern verfügt über eine eigene Anziehungskraft und so müssen die Spieler versuchen, einen Zusammenprall mit dem Himmelskörper zu vermeiden. Wer zuerst crasht, hat verloren.

Spacewars als Tarnung für Piraten

Was hat das neue Hype-Game damit zu tun? Spacewar wird in der API (Application Programming Interface) von Steam als Beispielanwendung genutzt, weshalb eine voll funktionsfähige Version des Spiels für jeden Steam-Nutzer kostenlos verfügbar ist.

Anhand von Spacewar können Entwickler, die auf Steam ein Spiel veröffentlichen möchten, dann die verschiedenen APIs und Steamworks-Funktionen testen. Dazu zählen beispielsweise der Sprachchat und die Spielsuche, aber auch Bestenlisten sowie Statistiken und Errungenschaften (via steamgames.com ).

Da jeder Steam-Nutzer Spacewar spielen kann und es Zugriff auf alle Steamworks-Funktionen hat, ist es bei Raubkopierern eine beliebte Tarnung, um Online-Spiele zu spielen und dabei alle Online-Funktionen von Steam zu nutzen. Die Raubkopierer, auch Piraten genannt, gaukeln Steam also vor, dass ihre illegale Kopie eines Spiels stattdessen Spacewar wäre.

Der kürzliche Anstieg der Spielerzahlen von Spacewars begann etwa am 24. März 2025. Am selben Tag erschien das Spiel „Schedule I“, das sich seither zu einem Steam-Hit entwickelte. Es liegt also nahe, dass viele Spacewar-Spieler eigentlich eine raubkopierte Version von Schedule I zocken.

Neues Hype-Spiel macht euch zum Kriminellen

Was ist Schedule 1 für ein Spiel? Schedule I ist ein neues Spiel, das derzeit auf Steam und bei Zuschauern auf Twitch angesagt ist. Es kam am 24. März heraus und konnte seither starke Zahlen aufweisen:

Es hatte im Peak bereits 414.000 Spieler auf Steam (via SteamDB)

98 % der über 42.000 Bewertungen auf Steam sind positiv

In den vergangenen 7 Tagen schauten im Durchschnitt rund 65.000 Zuschauer auf Twitch Streams zu Schedule (via Sullygnome)

In dem Spiel schlüpft ihr in die Rolle eines kleinen Drogendealers, der sich in einer neuen Stadt ein eigenes Geschäft aufbaut. Ihr produziert verschiedene Güter und liefert diese an eure Kunden aus. Mit der Zeit könnt ihr dann weitere Grundstücke erwerben und Angestellte sowie Straßendealer einstellen, um eure Ware effektiver unter die Bürger zu bringen: Neues Spiel macht einen auf Breaking Bad und ist damit auf Steam erfolgreicher als das neue AAA-Game von Ubisoft