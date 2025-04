Spieler glauben, einer ihrer treusten Kameraden in Schedule 1 ist ein Undercover-Polizist

„Ein Triumph mit Stil“ – Spieler feiern den neuen Anime zu Devil May Cry auf Netflix, weil er sich so wie die alten Games anfühlt

Gut möglich, dass der Entwickler von Schedule 1 ein solches Verräter-System in Zukunft implementieren könnte, denn das würde ebenfalls in den Alltag eines Kriminellen passen. Auch Konkurrenz soll es zukünftig in Schedule 1 geben, wenn man der Roadmap des Entwicklers glauben mag. Vor allem das Kartell könnte euch Probleme bereiten. Mehr dazu findet ihr hier: Schedule 1 und seine Roadmap: Alle Inhalte, die ihr zukünftig erwarten könnt

In Schedule 1 baut ihr euer eigenes Drogenimperium auf, doch um das zu schaffen, braucht ihr neben Mitarbeitern auch Dealer, die euer Stoff verkaufen. Einen von ihnen findet ihr ganz am Anfang eurer Reise, doch jetzt glauben Spieler, es handle sich dabei um einen Verräter.

