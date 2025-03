Ein neues Spiel hat es in die Top 10 auf Steam geschafft, überzeugt über 140.000 Spieler zeitgleich vom kriminellen Leben

Auf Steam feiern gerade alle ein neues Spiel, bei dem man mit krimineller Energie vom kleinen Handlanger zum großen Drogenbaron aufsteigt.

Was ist das für ein Spiel? Schedule I ist ein Open World Simulations -Spiel, bei dem man in die Rolle eines Kleinkriminellen schlüpft, der versucht, bis zum großen Drogenbaron aufzusteigen. Am Ende soll man ein eigenes Drogenimperium mit Häusern, Angestellten und Firmen haben.

Achtung: Schedule I ist eine fiktive Simulation. Drogenmissbrauch ist gefährlich und kann schwerwiegende Folgen haben. Wenn ihr Hilfe braucht, findet ihr Unterstützung bei Schedule I ist eine fiktive Simulation. Drogenmissbrauch ist gefährlich und kann schwerwiegende Folgen haben. Wenn ihr Hilfe braucht, findet ihr Unterstützung bei www.kmdd.de oder unter der Sucht-Hotline 01806 313031 (kostenpflichtig).

Das Spiel simuliert das Leben eines Kriminellen durch und durch. Neben der Produktion von verschiedenen Drogen müssen diese auch ausgeliefert und verkauft werden. Mit den Einnahmen lassen sich dann neue Gerätschaften kaufen, um mehr Ware herzustellen.

Durch Mitarbeiter lassen sich später im Spiel viele Prozesse komplett automatisieren und ganze Produktions- und Distributions-Kanäle aufbauen. Das Drogengeschäft ist jedoch gefährlich, sowohl die Polizei als auch feindliche Kartelle werden mit wachsender Größe auf eure illegalen Machenschaften aufmerksam und versuchen, euch das Handwerk zu legen oder euer Geschäft zu übernehmen.

Hier könnt ihr den Trailer zum Spiel sehen:

Zwischen verrückt und genial

Wie kommt das Spiel an? Seitdem das Spiel am 24. März 2025 erschienen ist, kam es bereits auf eine Höchstspielerzahl von über 140.000 (via SteamDB), was für das Simulations-Genre außergewöhnlich stark ist. Bei Steam ist es bei den weltweiten Topsellern auf Platz 2 direkt hinter Counter-Strike 2.

Auch bei den Spitzenspielerzahlen ist die Simulation inzwischen in die Top 10 eingedrungen und hält dort stand 27. März 2025 18:00 Uhr den Platz 9 in den letzten 24-Stunden (via SteamDB). Die Spielerzahlen von Schedule I scheinen jeden Tag weiterzuwachsen, erst am 26. März hatte das Spiel das neue Assassin’s Creed Shadows überholt.

Trotz der hohen Spielerzahlen kann das Spiel wohl fast jeden überzeugen. Mit einer fast perfekten Bewertung von 98 % bei über 9.400 Steam-Bewertungen liegt der Kriminalitäts-Simulator auf dem Niveau von Portal 2 und Stardew Valley und das, obwohl die Entwickler von TVGS zuvor noch nie ein Spiel auf Steam veröffentlicht haben.

Dass es so wenige negative Bewertungen gibt, könnte an der kostenfreien Demo-Version liegen, die jeder auf Steam vor dem Kauf der Simulation ausprobieren kann. Mit einem Standardpreis von 19,50 € scheint die Early-Access-Version auch gut bei den Spielern anzukommen.

Simulationen leben häufig davon, ein Leben abzubilden, das ganz anders ist, als das, was man gewohnt ist. Schedule I schafft das wohl sowohl vom Setting als auch vom Gameplay, wie die Bewertungen zeigen. Eine andere Simulation will hingegen auf möglichst viele Fahrzeuge setzen: Neues Aufbauspiel auf Steam verspricht komplexe Verkehrssimulation mit über 100.000 Fahrzeugen, die eure CPU nicht in die Knie zwingt