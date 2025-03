Neues Aufbauspiel auf Steam verspricht komplexe Verkehrssimulation mit über 100.000 Fahrzeugen, die eure CPU nicht in die Knie zwingt

Eine der größten Herausforderungen moderner Städtebau-Spiele ist die realistische Simulation des Straßenverkehrs. Ein neues Game auf Steam will diese Herausforderung angehen – und zwar ohne dabei eure CPU in die Knie zu zwingen.

Von welchem Spiel ist die Rede? Gemeint ist Metropolis 1998. Das Städtebau-Spiel wird von Yesbox Studios entwickelt und soll im 4. Quartal 2025 erscheinen. Auf Steam gibt es allerdings eine Demo, die ihr euch bereits jetzt herunterladen könnt.

Optisch erinnert das Spiel mit seinem Retro-Pixel-Look stark an alte Städtebau-Spiele wie SimCity. Metropolis 1998 beweist allerdings schon in den ersten Trailern einen deutlich höheren Detailgrad als vorherige Städtebau-Spiele dieses Kalibers.

Wie dieser Detailgrad aussehen kann, zeigt der folgende Trailer:

Als Bürgermeister seht ihr in Metropolis 1998 alles

Was macht Metropolis 1998 besonders? Anders als zum Beispiel in SimCity sind Gebäude nicht nur Fassade: Ihr könnt auch jederzeit einen Blick hineinwerfen und den Bewohnern eurer Stadt beim Wuseln zuschauen. Wie in Die Sims könnt ihr, wenn ihr wollt, Gebäude sogar von Grund auf selbst bauen und deren Innenbereich anpassen.

Obwohl ihr auf Wunsch sehr nah an das Leben eurer Einwohner herankönnt, bleibt das Spiel im Herzen eine Städtebau-Simulation. Ganz klassisch verlegt ihr also auch Straßen, bestimmt, wo was gebaut werden soll und sorgt euch um die Bedürfnisse eurer wachsenden Stadt.

Die Einwohner eurer Stadt wollen arbeiten, schlafen, sich entspannen, etwas essen und noch mehr – die Entwickler versprechen hier eine komplexe Simulation, ebenso wie beim Straßenverkehr.

Die Simulation soll in Metropolis 1998 auch bei über 100.000 Einwohnern und Fahrzeugen ohne größere Einbußen bei der Performance des Spiels vonstattengehen. Eine technische Katastrophe wie in Cities: Skylines 2 soll es also hier nicht geben.

Dass eine komplexe Simulation der Bevölkerung in einem Städtebau-Spiel kein leichtes Unterfangen ist, hat Cities: Skylines 2 gezeigt. Der SimCity-Killer wird seit Launch von vielen Problemen geplagt, einige machen es sogar auf lange Zeit unspielbar: In Cities: Skyline 2 auf Steam gibt’s so viele Rentner, dass kaum noch wer arbeitet