Schedule 1 bringt sein 1. großes Update und ein Feature, mit dem ihr noch mehr Geld machen können

Schedule 1 hat sein 1. großes Update erhalten und mit ihm kommen neue Items, Bugfixes und vor einem eine weitere Möglichkeit Geld zu verdienen. Was v0.3.4 mit sich bringt und wie die Patch Notes aussehen, erfahrt ihr hier.

Was sind die Highlights von Update 0.3.4? Die wohl größten Highlights des Updates stellen folgende Änderungen dar:

Ein Pfandleiher wurde hinzugefügt

Der Laden „Bleuballs Boutique“ hat aufgemacht Bietet neue Accessoires wie Uhren oder eine goldene Toilette

Es gibt eine neue Waffe

Verschiedene Bugfixes und Anpassungen

Das wohl beste Feature von allem ist aber wie schon erwähnt der Pfandleiher (engl. Pawn Shop). Mit diesem könnt ihr nämlich verschiedene Dinge an den Händler „Mick“ verkaufen und so schnell an Geld herankommen, um euer Drogenimperium noch weiter auszubauen.

Das kann vor allem dann praktisch sein, wenn ihr gerade knapp bei Kasse seid und keine Cheats verwenden möchtet. Wir listen euch jetzt nachfolgend alle Patch Notes auf.

Schedule 1: Alle Patch Notes für v0.3.4

Beachtet, dass Schedule 1 derzeit nur in der englischen Fassung gezockt werden kann. Aus diesem Grund sind die Patch Notes (via store.steampowered.com) auch nur in der englischen Fassung zu haben. Folgende sind bekannt:

Neue Ergänzungen:

Added Bleuballs Boutique interior and functionality.

Added Pawn Shop interior and functionality. You can now sell pretty much anything (excluding product) to Mick at the pawn shop.

Added wooden sign.

Added metal sign.

Added wall-mounted shelf.

Added safe.

Added antique wall lamp.

Added modern wall lamp.

Added grandfather clock.

Added Ol’ Man Jimmy’s Whiskey. Liquor is decorative for the time being but will become functional in a future update.

Added Château La Peepee.

Added Brut du Gloop.

Added silver watch.

Added gold watch.

Added silver chain.

Added gold chain.

Added gold bar.

Added 6 different paintings for you to collect.

Added toilet (pre-owned).

Added golden toilet.

Anpassungen:

Improved the counteroffer product selection interface.

Improved phrasing for customer recommendation dialogue.

Increased jar stack size to 20.

Added some extra null checks and validity checks.

Supplier meeting icons in the map app now include the supplier’s name.

Removed the cooldown timer for requesting a meeting with a supplier.

Time skips (e.g. sleeping) now affect the supplier meeting countdown.

Bugfixes:

Fixed delivery destination dropdown overflowing outside of phone screen.

Fixed player lists sometimes not clearing properly when exiting to menu.

Fixed non-host clients sometimes not receiving ‘on day pass’ and ‘on week pass’ events.

Fixed a bug where item slot filters could be bypassed by swapping items.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Spieler folgt einem NPC aus Schedule I auf Steam für eine ganze Woche, findet heraus, warum er so viel einkauft von Cedric Holmeier

Gibt es Pläne für einen neuen Patch? Der einzige Entwickler von Schedule 1 hat in seinem Steam-Post zu den Patch Notes auch zukünftige Pläne geteilt, an denen er derzeit arbeitet. Dabei geht es um folgende Dinge, die ihr im kommenden Update erwarten könnt:

Sicherstellen, dass eure Arbeiter auch durchgehend arbeiten und das ohne Probleme

Verhindern, dass eure Spielstände beschädigt oder verloren gehen. Der Entwickler von TVGS hat mit den Mitarbeitern von Valve (Firma hinter Steam) gesprochen und großartige Einblicke erhalten, wie man Speicherstände optimieren kann, damit sie nicht beschädigt werden.

Minimierung von Verbindungsabbrüchen und Ladeproblemen im Mehrspielermodus.

Das war alles zu den Patch Notes von v0.3.4 in Schedule 1. Auf welche Neuerung habt ihr euch am meisten gefreut? Wenn ihr mehr Geld verdienen wollt, haben wir für euch eine große Liste mit den besten Rezepten vorbereitet: Schedule 1: Die besten Rezepte, um viel Geld zu verdienen