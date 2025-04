Spieler folgt einem NPC aus Schedule I auf Steam für eine ganze Woche, findet heraus, warum er so viel einkauft

Im Steam-Hit Schedule I bauen die Spieler auch Beziehungen zu ihren NPC-Kunden auf. Ein Gamer wollte nun wissen, was seine Kunden den ganzen Tag machen. Er fand dabei heraus, weshalb sie so viel bei ihm kaufen.

Was hat es mit dem NPC auf sich? In Schedule I simsen Kunden ihren Verkäufern fast täglich eine neue Bestellung. Häufig geht es dabei um Mengen, die selbst für die Dealer besorgniserregend klingen. Wer jeden Tag 5–9 Einheiten Drogen abnimmt, muss schon einen ganz schön anstrengenden Tag vor oder hinter sich haben.

Das dachte sich wohl auch Reddit-Nutzer _inferno_44, der seinem Kunden Kyle eine Woche lang auf Schritt und Tritt folgte, um zu lernen, wie sein Tagesablauf aussieht. Dabei fand er auch heraus, warum der Kunde so viel einkauft.

Hier könnt ihr den Trailer zu Schedule I sehen:

Ein harter Arbeitstag

Wieso kauft er so viel ein? Wie der Reddit-Nutzer herausfand, hat NPC Kyle einen harten Arbeitstag.

Er kommt um 07:00 Uhr im Fast-Food-Geschäft Taco Ticklers an und schließt den Laden auf

Dann arbeitet er bis 12:30 Uhr mittags

Bis 13:30 Uhr macht er eine Pause auf dem Skatepark

Zwischen 13:30 Uhr und 22 Uhr arbeitet er dann wieder bei Taco Ticklers

Ab 22:00 Uhr ist er Zuhause und schläft, bevor er um 07:00 Uhr wieder bei Taco Ticklers anfängt

Diesen Ablauf durchlebt der NPC jeden Tag, 7 Tage die Woche. Der NPC arbeitet also 14 Stunden am Tag und 98 Stunden pro Woche. Mit dieser hohen Arbeitszeit leuchtet es den Spielern auf Reddit ein, warum der NPC so viele einkauft. So ein stressiges Doppelschicht-Leben scheint im Spiel nur mithilfe von illegalen Substanzen auszuhalten zu sein.

An der Überschreitung der maximalen Arbeitszeit könnte auch der Spieler selbst schuld sein. In Schedule I ist es möglich, das Fast-Food-Geschäft zu erwerben, um damit Geldwäsche-Geschäfte zu verrichten. Kyle arbeitet dann weiterhin dort und auch seine Arbeitszeiten bleiben gleich.

Arbeiten alle NPCs in Schedule I? Nein, der Reddit-Nutzer hat auch Kyles Mitbewohner Austin verfolgt. Dieser hat keinen Job, sitzt aber dennoch nicht den ganzen Tag nur zu Hause:

Ab 07:30 Uhr läuft Austin zum Communitycenter

Dort kommt er um 08:30 Uhr an und quatscht dort bis 10:30 Uhr

Ab 10:30 Uhr sitzt er hinter dem Communitycenter

Um 11:30 Uhr macht er sich auf den Weg zu seinem Mitbewohner Kyle

Um 13:00 Uhr ist er bei Taco Ticklers angekommen und isst dort zu Mittag

Um 13:45 Uhr läuft er zum Arcade, wo er ab 15:00 Uhr zockt

Zwischen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr trinkt Austin vor dem Arcade

Erst um 23:00 Uhr geht es für ihn nach Hause, wo er um 0:00 Uhr ankommt

Selbst als anscheinend arbeitsloser NPC erlebt Austin also einen abwechslungsreichen Tag.

Dass die NPCs in Schedule I einen solch detaillierten Wochenrhythmus haben, ist für die Spieler auf Reddit eine Überraschung.

Solch ein System kennen viele sonst nur aus Rollenspielen wie Kingdom Come Deliverance oder Gothic, in denen die NPCs ebenfalls einem Tagesablauf folgen und nach einem harten Tag in die Taverne pilgern. Dass hinter den NPCs von Schedule I mehr steckt, als man zunächst glaubt, trifft auch auf einen Dealer zu, der in Wahrheit ein Undercover-Cop sein könnte: Spieler glauben, einer ihrer treusten Dealer in Schedule 1 ist ein Verräter