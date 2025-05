Schedule 1 wurde bei einigen Spielern auf Steam entfernt, weil der Entwickler etwas Wichtiges vergessen hat

In Schedule 1 baut ihr euch wie Walter White aus Breaking Bad ein Drogenimperium auf und scheffelt ordentlich Kohle. Auf einem Kontinent allerdings ist der Steam-Hit plötzlich verschwunden, und das liegt an einem kleinen, aber entscheidenden Fehler vom Entwickler.

Das hat es mit Schedule 1 auf sich:

In Schedule 1 erstellt ihr euren eigenen Charakter und steigt ins Drogengeschäft ein – entweder solo oder im Koop mit euren Freunden. Das Ziel des Spiels ist es, ein Imperium aufzuziehen und so viel Geld zu scheffeln, wie es nur geht.

Zurzeit befindet sich das Spiel im Early Access. Entwickelt wurde es größtenteils von einer einzelnen Person namens Tyler alias TVGS („Tyler’s Video Game Studio“). Der Entwickler lässt die Community schon von Beginn an am Entwicklungs-Prozess teilhaben.

Schedule 1 wurde zum Steam-Hit und knackte zwischenzeitlich 414.000 gleichzeitige Spieler. Dabei hatte Tyler anfangs noch Bedenken, dass der Titel zu nischig sein könnte und ihm womöglich das Spiel versaut.

Jetzt hat sich der Entwickler auf X zu Wort gemeldet – mit einer Nachricht an seine Fans. Denn: Auf einem ganzen Kontinent ist das Spiel plötzlich von Steam verschwunden. Und wie es aussieht, hat Tyler das selbst vermasselt.

Keine Freigabe in Australien – dort sitzt auch das Entwicklerstudio

Was hat der Entwickler verbockt? In Australien gibt es ein Alterskennzeichnungssystem für Filme und Computerspiele. Das bedeutet, dass sie klassifiziert werden müssen, bevor sie veröffentlicht werden. Wird die Klassifizierung ausgelassen, also quasi verweigert, darf das Spiel nicht verkauft, beworben oder verbreitet werden (Quelle: classification.gov.au).

Und genau hier liegt der Haken. Der Entwickler hat offenbar gedacht, das gelte nur für Konsolen oder physische Spiele und hat die Einstufung schlicht übersehen. Auf X erklärt Tyler:

An alle in Australien: Euch ist vielleicht aufgefallen, dass Schedule I auf Steam nicht mehr sichtbar ist. Keine Sorge – das Spiel wurde nicht verboten. Es stellt sich nur heraus, dass alle Spiele, die in Australien verkauft werden, eine Altersfreigabe/Klassifizierung erhalten müssen (ich dachte, das gelte nur für Konsolen- und physische Releases 😅). Ich nehme heute Kontakt zur zuständigen Behörde auf, um das schnellstmöglich zu klären. Sorry für die Umstände! Tyler_TVGS, 12. Mai 2025

Wer aktuell versucht, das Spiel im australischen Steam-Store zu finden, bekommt laut PCGamesN lediglich die Meldung: „Dieser Artikel ist in deiner Region derzeit nicht verfügbar.“

Kleiner Fun Fact: Das Entwicklerstudio TVGS hat seinen Sitz in Sydney, Australien – also genau dort, wo das Spiel aktuell gesperrt ist (via scheduleonegame.com).

Ist das in Deutschland auch so? Auch in Deutschland gibt es inzwischen klare Regeln. Seit dem 15. November 2024 gilt hier die Pflicht, dass alle Spiele auf Steam eine Alterskennzeichnung haben müssen. Die Begründung für dieses Vorgehen liegt im Jugendschutz.

Das sorgte anfangs für ein ziemliches Chaos, weil viele Games plötzlich aus dem deutschen Store verschwanden. Schedule 1 ist aber weiterhin verfügbar – sowohl im Store als auch in eurer Steam-Bibliothek. Eurem digitalen Drogenimperium steht hierzulande also nichts im Weg.

Wann Steam auf Tylers Anfrage reagiert und das Spiel für Australien wieder freischaltet, bleibt vorerst offen. Fest steht: Ein Experte hat sich bereits den Quellcode von Schedule 1 vorgenommen und dabei ein paar Tricks gefunden, mit denen ihr schneller an Geld und Erfahrungspunkte kommt. Mehr dazu erfahrt ihr hier: Experte nimmt Schedule 1 auseinander, findet Tricks für mehr Geld und EXP