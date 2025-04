Schedule 1 startete mit über 400.000 Spielern in den Early Access auf Steam – Jetzt spricht der Entwickler über den Release

Neues Taktik-Spiel ist wie XCOM, aber in einer Fantasy-Welt, erinnert an einen düsteren Steam-Hit

TVGS ließ die Community schon von Beginn an am Entwicklungs-Prozess teilhaben und bat um Rat. Von daher ist es wenig überraschend, dass die Fans nun auch über kommende Inhalte entscheiden dürfen. Lasst uns gerne in den Kommentaren wissen, welches der drei möglichen Inhalts-Updates ihr gerne als Erstes im Spiel sehen würdet. Entwickler fragt auf reddit, ob er sich mit doofem Namen sein Game verdirbt, hat jetzt riesigen Hit auf Steam

TVGS kündigte zudem einen weiteren Dev-Stream in absehbarer Zukunft an. Wenn ihr mehr von dem Entwickler direkt hören wollt, solltet ihr seinen Kanal auf Twitch im Auge behalten.

Sobald das Spiel in einem stabilen Zustand sei, sollen in den nächsten Monaten auch schneller neue Inhalte folgen. Auf Reddit hat der Nutzer xizzo die wichtigsten Punkte aufgelistet:

Was wurde sonst noch gesagt? Im Stream kündigte TVGS auch zahlreiche Inhalte und Überarbeitungen an, die Schedule 1 noch besser machen sollen. Über das erste große Content-Update soll die Community abstimmen dürfen. Zur Wahl stehen werden „Kartell Interaktionen“, „Polizei Razzien“ oder die Einführung von „Pilzen“ als neue Droge.

TVGS, der an Schedule 1 weitestgehend als Solo-Entwickler gearbeitet hat, erklärt auch, dass es seit dem erfolgreichen Launch des Spiels etwas langsamer weitergehe, als gedacht, da er sich „konstant in Meetings“ befinde. Er hoffe aber, dass sich die Lage bald etwas beruhigt.

