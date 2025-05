Experte nimmt Schedule 1 auseinander, findet Tricks für mehr Geld und EXP

In Schedule 1 hat sich ein Experte den Quellcode des Spiels angesehen und dabei bislang unbekannte Tipps und Tricks für mehr Geld und Erfahrungspunkte gefunden.

Um wen geht es? Der YouTube-Creator BigWilly beschäftigt sich auf seinem Kanal vor allem mit Schedule 1. Für ein neues Video auf YouTube hat er den Quellcode des Simulators viele Stunden lang untersucht.

Dabei hat er neue Methoden herausgefunden, leichter an Geld und Erfahrungspunkte zu kommen. Auch unfertige Features und Geheimnisse der Story gehören zu seinen Funden.

Gold ist donnerstags am wertvollsten

Was hat der Experte herausgefunden? In seinem Video zeigt er viele neue Tipps und Tricks für das Simulationsspiel, unter anderem auch, wie man leichter an Geld kommt. Ab dem Midgame können Spieler Goldbarren für 10.000 $ kaufen. Verkauft man diese Goldbarren donnerstags im Pawnshop, erhält man dafür 18.000 $, man erzielt dann einen Gewinn von 8.000 $ pro Barren.

Der YouTuber rät dazu, die ganze Woche die Barren einzukaufen und dann am Donnerstag wieder zu verkaufen. Damit das funktioniert, müssen Spieler allerdings immer wieder das Geld waschen, weil Goldbaren nur per Bankguthaben gekauft werden können. Der Creator konnte in seinem Test so jede Woche eine halbe Million Dollar erwirtschaften.

Wie kommt man leichter an Erfahrungspunkte? In Schedule 1 gibt es einen Trick, um die Polizisten einzusperren. Dafür muss man nur ein großes Auto vor die Türe des Polizeireviers stellen. Die Polizisten bleiben auf der Treppe stehen und können nicht mehr raus. Daraus lassen sich aber auch viele Erfahrungspunkte machen, wie der Experte erzählt.

Spieler müssen einfach nur mit einer Schusswaffe auf die Polizisten zielen. Sobald man den Status „Wanted Dead or Alive“ hat, versteckt man sich wieder, um ihn zu verlieren. Jedes Mal, wenn der Status verschwindet, erhält man 60 Erfahrungspunkte. Wiederholt man diesen Vorgang 50 Mal, schafft man das Maximum von 3.000 Erfahrungspunkte am Tag, ohne auch nur ein Gramm verkauft zu haben.

Welche Tricks gibt es noch? Auch im Casino lässt sich gutes Geld verdienen. Wie der Experte herausgefunden hat, sind die Glücksspielautomaten sehr profitabel. Der erwartete Gewinn mit jeder Runde beträgt 135 % des Einsatzes. Steckt ihr also 1.000 $ in den Automaten, bekommt ihr im Schnitt auf Dauer 1.350 $ wieder heraus.

Im Code fand der Creator zudem unfertige Features zum Strom- und Wasserverbrauch, die später ins Spiel kommen könnten. Außerdem gibt es ein ungenutztes Charaktermodell, das den gleichen Namen trägt wie zwei unbeschriftete Gräber im Wald. Diese tragen den Namen nur in den Spieldateien. Das könnte zur Story gehören und bei einer der nächsten Erweiterungen eine Rolle spielen.

Im Video zeigt sich der Experte immer wieder überrascht, wie Zufallsmechanismen im Spiel funktionieren und kann diese durch seinen Blick auf den Code gut beeinflussen. Der YouTuber möchte in Zukunft noch tiefer in den Code schauen und weitere Informationen finden. Wie es mit Schedule 1 weitergehen soll, könnt ihr hier vom Entwickler selbst erfahren: Entwickler zeigt seine Arbeit an Schedule 1 auf Twitch, verrät den Release-Zeitraum