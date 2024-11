Chaos auf Steam: Ein deutsches Gesetz ist schuld, dass auf einmal Spiele verschwinden

Was sagen die Spieler dazu? Auf Reddit klären die User über das neue Gesetz auf. Manche machen sich aber auch lustig: „Willkommen in Deutschland“, fasst killmissy die Situation zusammen.

Erst, wenn ein Spiel sich der Prüfung stellt und eine Alterskennzeichnung erhält, darf es in Deutschland im Steam-Shop verkauft werden – was übrigens nicht bedeutet, dass es euch für immer gehört.

Die erhält ein Spiel entweder durch eine USK-Prüfung, oder durch das integrierte Bewertungssystem von Steam selbst. Bei letzterem müssen die Entwickler einen ausführlichen Fragebogen beantworten. So können etwa sensible Inhalte identifiziert werden. Auch das Feedback der Community spielt laut Steam eine Rolle bei der Kennzeichnung.

Was besagt das Gesetz? Schon im Frühjahr 2024 wurde es auf Steam angekündigt, jetzt ist die Regelung in Kraft getreten: Alle Spiele, die auf der Plattform angeboten werden, müssen ab dem 15. November 2024 eine Alterskennzeichnung haben.

