Geheimtipp auf Steam macht euch zum römischen General, der Karthago zerstört hat, kostet nur 20 Euro

Falls ihr vom römischen Reich nie genug haben könnt, ist Songs of Steel: Hispania vielleicht einen Blick wert. Das Spiel gibt es auf Steam für nur 20 Euro zu kaufen.

Was ist das für ein Spiel? Songs of Steel: Hispania ist ein rundenbasiertes Strategiespiel. Darin erlebt ihr den Konflikt zwischen der sich ausdehnenden römischen Republik und dem keltiberischen Volk von Numantia, das im heutigen Spanien gelebt hat.

Ihr könnt den Konflikt sowohl aus der Sicht Roms als auch der Numantias erleben. Auf Seiten der Römer spielt ihr den römischen General Publius Cornelius Scipio Aemilianus (den Jüngeren). Der erlangte später als der Zerstörer Karthagos, dem bekannten Erzfeind Roms, Bekanntheit. Auf der Seite Numantias warten Personen wie Rhetogenes und Leuco.

Auf Steam ist Songs of Steel: Hispania für nur 19,99 Euro erhältlich. Dort findet ihr auch eine kostenlose Demo, falls ihr erstmal nur reinschnuppern wollt. Im offiziellen Launch-Trailer stellen die Entwickler kurz ihr Spiel und den darin behandelten Konflikt vor.

Diesen Trailer seht ihr hier:

Was macht Songs of Steel: Hispania empfehlenswert? Die römischen Feldzüge auf der iberischen Halbinsel werden in Videospielen kaum thematisiert. Allein deswegen hat Songs of Steel: Hispania bereits den Vorteil, dass es sich einem unverbrauchten Setting bedient.

Die Spielerrezensionen auf Steam fallen zu 92 % positiv aus, allerdings gibt es davon derzeit nur 38 Stück. Aus diesem Grund würden wir in diesem Fall von einem Geheimtipp sprechen.

Strategische Gefechte mit bedeutsamen Entscheidungen

Wie spielt sich Songs of Steel: Hispania? MeinMMO hat bereits die Demo des Strategiespiels angespielt. Es fühlt sich an wie eine Mischung aus XCOM und den Kämpfen in Civilization. Auf dem Schlachtfeld steuert ihr Truppenverbände und Helden auf einem Sechseckraster. Wer gewinnt, entscheiden oft Terrain, Flankenmanöver und die Moral der Truppen.

Mit jeder gewonnenen Schlacht sammeln eure überlebenden Truppen Erfahrung. Im Lager könnt ihr sie mit neuen Waffen ausrüsten und so ebenfalls ihre Kampfkraft verbessern. Ihr solltet also gut darauf Acht geben, die Leben eurer Soldaten nicht sinnlos zu vergeuden.

Zwischen den Gefechten trefft ihr Entscheidungen, die Auswirkungen auf eure Kampagne haben werden. Wie ihr euch in manchen Situationen verhaltet, beeinflusst zum Beispiel die Moral eurer Soldaten oder wie euch andere Charaktere sehen. Außerdem müsst ihr mit eurem Nachschub haushalten.

Die Kämpfe spielen sich ebenfalls schön knifflig, auch Veteranen dürften also ihren Spaß daran haben. Allerdings kritisieren einige Reviews, dass die manchmal doch zu restriktiv sind. So gibt euch das Spiel oft vor, wie viele Einheiten ihr in einer Schlacht verlieren dürft oder wie schnell ihr gewinnen müsst. Auch die Größe eurer Armee ist im Moment überschaubar.

Im Kern steckt ein gutes Strategiespiel mit einigen guten Mechaniken – sowohl die positiven als auch die meisten negativen Reviews sind sich da einig. Aus diesem Grund würden wir zuerst dazu raten, die Demo auszuprobieren. Solltet ihr euch das Spiel kaufen und doch nicht mögen, könnt ihr immer noch von der Rückgabeoption auf Steam Gebrauch machen.

Die lange und komplizierte Geschichte des römischen Reichs diente den Entwicklern von Civilization 7 übrigens als Inspiration für ihr größtes neues Feature. Mehr lest ihr hier: Civilization 7 erklärt, warum sie nach 33 Jahren ein Grundprinzip der Reihe ändern, obwohl das allen Angst macht