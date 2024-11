Nach 18 Jahren hat ein Gamer entdeckt, dass Steam immer noch seine Spielstände von Half Life 2 speichert

Ein Spieler stellt fest, dass Steam nach 18 Jahren noch seine Speicherstände aufbewahrt hat. In der Community sagen viele, dass nur Steam so zuverlässig sei. Bei anderen Diensten würde es nur Probleme geben.

Viele Hersteller bieten mittlerweile an, dass man seine Spielstände in der Cloud ablegen kann. Auf diese Weise kann man zügig darauf zugreifen, wenn man unterwegs ist oder das Gerät wechselt.

Nun berichtet ein Spieler auf Reddit, dass Steam uralte Speicherstände von ihm bis heute gespeichert hat: Zum 20. Jubiläum von Half Life 2 startete er wieder einmal den Shooter und musste feststellen, dass Steam immer noch seine Half-Life 2-Spielstände aus dem Jahr 2006 speichert. Und er fügt hinzu, dass bisher kein Dienst so zuverlässig gewesen sei:

Ich könnte nicht mehr zustimmen. Aber da dies einer der ersten Cloud-Dienste war, die ich genutzt habe, ist es immer noch erstaunlich, dass alles erhalten bleibt. Ich habe andere Dienste genutzt, die in den letzten zwei Jahrzehnten einen Teil meiner alten Daten verloren haben, als die Server aufgerüstet wurden.

Spieler zeigen sich von Steam begeistert: Immerhin ist das eher ungewöhnlich, dass ein Spiel und vor allem alte Savegames auch nach so vielen Jahren immer noch einwandfrei funktionieren. Im Vergleich dazu nennen Spieler andere Launcher und Programme von anderen Herstellern, die für deutlich mehr Probleme sorgen. Steam ist da in vielen Augen die derzeit beste Lösung auf dem Markt. So erklärt jemand und spricht damit aus, was viele denken:

Das Besondere an Steam ist seine relative Zuverlässigkeit. Es ist nicht perfekt, aber nach zwei Jahrzehnten, in denen es mich nicht im Stich gelassen hat, kommt kein anderer Online-Dienst, den ich verwende, dem nahe.

Andere Hersteller lassen sich für Cloud-Services bezahlen

Wie sieht es bei der Konkurrenz aus? Viele Hersteller und Anbieter stellen ihren Nutzern mittlerweile Cloud-Saves oder etwas Ähnliches zur Verfügung. Doch insbesondere Konsolen-Hersteller lassen sich dafür bezahlen und löschen eure Daten irgendwann:

Sony (PS4, PS5): Sony biete für seine PlayStation-Konsole ebenfalls Cloud-Saves an. Das Problem: Die Cloud-Saves könnt ihr nur nutzen, wenn ihr PS Plus kostenpflichtig abonniert. Deaktiviert ihr euer Abo bleiben die Speicherstände noch bis zu 6 Monate lang gespeichert, bevor sie von Sony gelöscht werden. Was ihr sonst bei der Kündigung von PS Plus beachten müsst, lest ihr auf MeinMMO.

Microsoft (Xbox): Microsoft hingegen bietet ebenfalls Cloud-Saves für die Xbox-Familie an, verlangt aber kein kostenpflichtiges Abonnement für die Verwendung davon. Das schreibt man zumindest im offiziellen FAQ

Nintendo (Switch): Nintendo bietet ebenfalls Cloud-Saves für die Switch an. Dafür müsst ihr aber, ähnlich wie auf der PlayStation, das kostenpflichtige Abo „Nintendo Switch Online“ abonnieren. Bei der Switch kommt noch hinzu, dass nicht alle Spiele mit den Cloud-Saves kompatibel sind. Auch hier gilt nach dem Ende des Abos eine Frist von 6 Monaten, bis Nintendo eure Daten löscht.

