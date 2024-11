Spieler baut sich einen Gaming-PC zusammen – Bekommt Monate später eine AMD-CPU zugeschickt, die er gar nicht bestellt hat

Muss man zur Post rennen, weil man zu viel bekommen hat? Nein, es sollte niemand von euch erwarten, dass ihr direkt zur Post rennt und zu viel erhaltene Ware zurückerstattet. In der Regel sollte man sich mit dem Verkäufer in Verbindung setzen und die Sache abklären.

Preislich ist der Ryzen 5 5600 kein teurer Prozessor. Aktuell liegt der Preis zwischen 80 und 100 Euro (via geizhals.de ). Es handelt sich also um keine Highend-CPU wie den Ryzen 7 7800x3D, der derzeit mindestens 479,00 Euro kostet.

In seinem Post erklärt er, er habe vor Monaten die Komponenten bei dem Verkäufer bestellt und dann auch zeitnah alle erhalten. Und jetzt bekam er völlig unangekündigt und aus dem Nichts ein Paket mit einem Prozessor (CPU) zugeschickt. Das Seltsame an der Sache: Er hat gar nichts bestellt.

Ein Spieler erklärt, dass er sich vor Monaten einen Gaming-PC zusammengestellt hatte. Mittlerweile sei sein Gaming-PC fertig. Doch dann kam die große Überraschung eines Tages per Paket bei ihm an:

