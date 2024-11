Ein YouTuber kaufte in China ein gebrauchtes iPhone ohne Apple-Logo: Es war ein einzigartiger Prototyp mit haptischen Tasten

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Was ist an dem Gerät so besonders? Als der YouTuber das iPhone untersuchte, erkannte er, dass es sich um einen Prototyp handelte. Das Besondere ist, dass es nicht das Apple-Logo zeigt, sondern zwei übereinander liegende Kreise.

Der YouTuber Apple Demo hat sich auf Prototypen verschiedener älterer und neuerer Geräte in seinen Videos spezialisiert. Für sein aktuelles Video auf YouTube wollte er ein gebrauchtes, normales iPhone erwerben. In einem Video auf YouTube erklärte er, dass er das Gerät auf Xianyu erworben hatte. Dabei handelt es sich um eine chinesische Verkaufsseite, die sich auf gebrauchte Artikel spezialisiert hat.

Ein YouTuber wollte ein gebrauchtes iPhone kaufen. Doch er staunte nicht schlecht, als er ein ganz besonderes Modell in den Händen hielt, welches offiziell nie erschienen ist und vermutlich auch nie an die Öffentlichkeit gelangen sollte.

