Nach 30 Jahren hat die Tastatur im Jahr 2024 erstmals eine neue Taste erhalten und viele benutzen sie bereits

Seit 30 Jahren ist die Tastatur unter Windows fast unverändert geblieben. Nach einer Änderung in den 1990ern ändert sich jetzt wieder etwas. Denn Microsoft ergänzte eine neue Taste, die auch bereits auf neuen Geräten zu finden ist.

Die Tastatur am PC hat sich in den letzten Jahren kaum bis gar nicht verändert. Je nach Land gibt es ein anderes Tastatur-Layout, so haben wir in Deutschland Umlaute, die es auf US-Tastaturen nicht gibt. Doch 2024 gab es zum ersten Mal eine umfangreiche Änderung auf der Tastatur, zumindest wenn man unter Windows unterwegs ist. Denn Apple-Geräte nutzen ein eigenes Tastatur-Schema bzw. bestimmte Sondertasten.

Was war die letzte Änderung? In den frühen 1990er Jahren gab es eine letzte große Änderung am bekannten Tastatur-Layout: Microsoft fügte der bekannten Tastatur eine besondere Windows-Taste hinzu. Das ist mittlerweile etwa 30 Jahre her.

Was gibt es jetzt für eine Neuerung? Im Jahr 2024 kam zum ersten Mal erneut eine völlig neue Taste auf der Computer-Tastatur hinzu, die wir im Alltag einsetzen: Die „AI Copilot“-Taste.

Yusuf Mehdi, Microsofts Executive Vice President und Consumer Marketing Chief, erklärte damals: „2024 wird das Jahr des intelligenten Computers“ und bezeichnete es als große Innovation (via euronews.com).

Mit der neuen Taste wollte Microsoft auf den aktuellen KI-Hype aufspringen

Warum gibt es jetzt eine neue Taste? Mit der neuen Taste möchte Microsoft seine hauseigenen KI-Funktionen stärker in den Fokus rücken und den Einsatz für seine Nutzer intuitiver gestalten. Denn ein einziger Druck auf die KI-Copilot-Taste ruft den virtuellen Assistenten von Microsoft auf, der auf dem GPT-4-Sprachmodell basiert.

Microsoft will damit seine enge Partnerschaft mit dem ChatGPT-Hersteller OpenAI nutzen und sich selbst stärker in dem wachsenden Markt einbringen. Den Anfang haben in den letzten Wochen und Monaten vor allem Laptop-Hersteller gemacht, etwa ASUS und Dell.

Wo befindet sich die Taste? Rechts von der Leertaste, rechts von der ALT-Taste. In der Regel liegt hier die FN-Taste, die dafür entweder verschwindet oder verschoben wird. Denn die Tastaturgröße und auch die Tastenanzahl ändert sich nicht, nur die Tasten selbst ändern sich.

Von vielen Personen wird diese Taste oder zumindest die Funktion dahinter aktiv eingesetzt. Und in Zukunft dürfte der Einsatz von KI oder KI-Funktionen nur noch wachsen.

KI ist 2024 ein riesiges Thema und viele Firmen machen mit, um nicht abgehängt zu werden

Wie sieht es 2024 aus? Die größte Kritik und die Sorge sind vor allem, dass KI langfristig dafür sorgt, dass etliche Arbeitsplätze früher oder später verschwinden könnten. Und passiert immer wieder, dass Konzerne ihre Mitarbeiter entlassen, um diese dann durch einen Chatbot oder andere KI-Systeme zu ersetzen. Erst kürzlich klagte ein Team darüber, dass man sie für einen KI-Dienst entlassen habe.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass viele Menschen solche Aktionen mit Angst und Sorge sehen und befürchten, die nächsten zu sein, die ohne Job auf der Straße stehen. KI wird daher nicht nur mit technischer Begeisterung gesehen, wie das etwa Microsoft oder Nvidia tun. Nvidia verzeichnet immerhin auch dank KI derzeit Milliardenumsätze.

