Spieler stolpert in Schedule 1 über ein neues Anwesen, das vor allem Bonzen lieben werden

Noch steckt Schedule 1 im Early Access und hat einen weiten Weg vor sich, bis es seinen vollständigen Release feiern kann. TVGS hat aber schon viele Pläne in seiner Roadmap vermerkt, die in zukünftigen Updates realisiert werden sollen. Mehr dazu findet ihr hier: Schedule 1 und seine Roadmap: Alle Inhalte, die ihr zukünftig erwarten könnt

Schedule 1: Alle Cheats in der Liste – So öffnet ihr die Konsole

Neues Strategiespiel auf Steam bietet enorme Spielrunden wie in Civilization, aber in einer Fantasy-Welt

Was wurde entdeckt? Der Reddit-User Toulow hat zufällig im Wald eine riesige Villa gefunden, umgeben von Nadelbäumen. Das Gebäude steht leer, bietet aber schon jetzt die Möglichkeit, mit der Freecam (via Konsole im Spiel) erkundet zu werden.

Schedule 1 ist noch nicht fertig entwickelt und so arbeitet der Erfinder des Spiels unermüdlich an neuen Inhalten für kommende Updates. Einer dieser Inhalte wurde jetzt zufällig entdeckt.

